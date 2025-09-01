Medvedev trennt sich auch von Fitnesstrainer Hernandez

Neben der Beendigung der Zusammenarbeit mit seinem Tennis-Coach Gilles Cervara wird auch sein langjähriger Fitnesstrainer Eric Hernandez nicht mehr zum Team von Daniil Medvedev gehören.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 11:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach seinem enttäuschenden Grand-Slam-Jahr stellt sich Daniil Medvedev in seinem Coaching-Team komplett neu auf.

Nach seinem enttäuschenden Abschneiden bei der diesjährigen Grand-Slam-Saison, gipfelnd in der Erstrunden-Niederlage bei den US Open 2025 gegen den Franzosen Benjamin Bonzi, dückt Daniil Medvedev den Reset-Knopf und krempelt sein komplettes Coaching-Team um.

Nachdem zuerst die Beendigung der achtjährigen Zusammenarbeit des Russen mit seinem Tennis-Coach Gilles Cervara von beiden Protagonisten via social bekanntgegeben wurde, folgt nun die nächste Änderung des ehemaligen Weltranglistenersten in seinem Coaching-Staff.

Mit einem Post bei Instagram verkündete auch sein Fitnesstrainer Eric Hernandez, mit dem er elf Jahre zusammenarbeitete, das Ende des gemeinsamen Wirkens, das ebenfalls freundschaftlich und respektvoll zu Ende geht. So leitete der Franzose mit den Worten ein: „Was für eine Reise! Ich habe dich 2014 kennengelernt und in diesem elf Jahren haben wir viele wunderbare Erlebnisse und Momente auf und neben dem Platz gemeinsam erlebt. Das wird mir für immer in Erinnerung bleiben.“

Erstmals zusammengearbeitet hatten Medvedev und Hernandez 2014 in der Tennisakademie des ehemaligen französischen Profispielers Jean-Rene Lisnard, in der auch Gilles Cervara tätig war. Nachdem der US-Open-Champion von 2021 im Jahr 2017 Cervara als Full-Time-Coach anheuerte, sicherte er sich auch die exklusiven Dienste des Fitnesstrainers.

Ursprünglich strebte Hernandez, der in Frankreich als aktiver Fußballer auf höchster Amateur-Ebene spielte, eine Tätigkeit im Bereich des runden Leders an. Zum Tennissport kam er rein zufällig, wie er in einem früheren Zitat bestätigte: „Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich eine Karriere im Tennis-Bereich machen würde, hätte ich das nicht geglaubt. Rafa Nadal bei den French Open war alles, was ich wusste.“