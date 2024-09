Medvedev: „Wer außer Sinner und Alcaraz kann mit diesen Bällen schnell spielen?“

Daniil Medvedev hat beim ATP-Tour-500-Turnier in Peking mal wieder die Bälle ins Visier genommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.09.2024, 16:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev am Freitag in Peking

Daniil Medvedev und die Bälle - das ist eine interessante Geschichte. Die auch ihre positiven Seiten hat. Im Sommer nämlich konnte der Russe sein Glück nämlich fast nicht fassen, als auf dem nordamerikanischen Hartplatz-Swing, zwischen Montreal und den US Open also, mit Bällen gesielt wurde, die wie von Geisterhand schneller flogen als jene etwa in Wimbledon. Turniersieg hat dieser Umstand Medvedev zwar keinen gebracht - aber immerhin ein gutes Gefühl.

In Peking scheint es nun wieder in eine andere Richtung zu gehen. Nach seinem Auftakterfolg gegen Gael Monfils merkte Daniil Medvedev im OnCourt-Interview an, dass er eigentlich dachte, dass die Bälle nicht mehr größer und langsamer werden könnten. Bis er in Chinas Hauptstadt aufgeschlagen hat.

Medvedev wieder gegen einen Franzosen

Er suche ja stets nach der richtigen Gelegenheit, um seinen Schlägen nachzugehen. Aber gegen einen guten Defensivspieler wie Monfils sei das mit diesen Bällen fast unmöglich. Woraufhin Daniil Medvedev eine Frage inklusive richtiger Antwort stellte: „Wer außer Sinner und Alcaraz kann mit diesen Bällen schnell spielen?“

Aber gut. Immerhin konnte Medvedev nach den doch enttäuschenden letzten Wochen gegen Monfils einen recht sicheren Zwei-Satz-Erfolg feiern. Was insofern bemerkenswert ist, als dass Medvedev mit französischen Gegner fast schon traditionell seine Probleme hat. Inwieweit dieses kleine Trauma schon bewältigt ist, wird sich schon in der nächsten Runde weisen: Da muss Medvedev nämlich gegen Adrian Mannarino ran.

Hier das Einzel-Tableau in Peking