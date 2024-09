ATP Peking: Medvedev besiegt Monfils, auch Musetti weiter

Daniil Medvedev hat beim ATP 500er-Turnier in Peking das Erstrundenduell gegen Gael Monfils 6:3, 6:4 gewonnen. Auch Lorenzo Musetti hatte Grund zum Jubel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2024, 09:10 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev besiegte in der ertsen Runde Gael Monfils.

Es gibt definitiv angenehmere Auftaktgegner als Gael Monfils. Davon durfte sich in Peking auch Daniil Medvedev überzeugen. Zu Beginn der Partie tauschten beide Duellanten zunächst Breaks aus, ehe sich der Weltranglistenfünfte stabilisierte und die Partie dominierte.

Nach dem Satzgewinn führte Daniil Medvedev nach zwei abgewehrten Breakchancen 3:0. Alles sah nach einem zügigen Ende aus, doch Gael Monfils steckte nicht auf und kämpfte sich mit den folgenden vier Spielgewinnen zurück in die Partie. Die kräftezehrende Aufholjagd war dann jedoch nach 1:33 Stunde Spielzeit mit einem weiteren Aufschlagverlust des Franzosen beendet.

In der zweiten Runde darf sich Daniil Medvedev, der vom Laver Cup aus Berlin nach China reiste, direkt mit dem nächsten routinierten Franzosen messen. Adrian Mannarino setzte sich in drei Sätzen gegen Lorenzo Sonego durch und fordert die russische Nummer eins in der chinesischen Hauptstadt nun zum Duell.

Lorenzo Musetti mit Dreisatzsieg gegen Zizou Bergs

Auch Lorenzo Musetti konnte das Ticket für die zweite Runde buchen. Gegen Zizou Bergs musste der Italiener über drei Sätze gehen, nachdem der 22-Jährige die Satzführung aus der Hand gab. Erst nach 2:12 Stunden wandelte der 18. des ATP-Rankings seinen zweiten Matchball zum 7:5, 4:6, 6:3 um.

Auf Lorenzo Musetti wartet in der nächsten Runde Bu Yunchaokete, der sich im chinesischen Duell gegen Juncheng Shang durchsetzte.

