"Mehr als ein Rockstar": Gewinnt 4 Bücher über Horst Skoff!

Ihr wollt über die Herbsttage etwas in Erinnerungen schwelgen? Dann haben wir etwas für euch: Denn wir verlosen vier Exemplare des neuen Buchs "Horst Skoff: Mehr als ein Rockstar"!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2023, 20:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

"Hoooostiiiiii, Hoooorstiiiiiii!!!" Noch heute stimmen die Fans in der Wiener Stadthalle jährlich Gesänge über Horst Skoff an - der hatte das Turnier in 1988 gewonnen, in einem dramatischen Finale gegen Thomas Muster.

Horst Skoff galt zeit seiner Karriere als das "Enfant terrible" der Tennistour. Ein schwieriger Charakter, zum einen extrem empathisch und sensibel, zum anderen eine absolute Reizfigur. Unbestritten: Spiele von Horst Skoff waren immer spannend, zumindest wenn er gerade körperlich auf der Höhe war.

Mit Platz 18 erreichte Skoff im Jahr 1990 seine höchste Platzierung, vier Turniersiege sprangen am Ende heraus - eine erfolgreiche Karriere natürlich, aber irgendwie doch zu wenig für einen Mann mit diesem Ballgefühl. Und dieser Hammer-Vorhand!

Horst Skoff polarisierte!

Skoff pflegte freilich sein Image als "Rockstar" der Tour, einen Gegenpol zum harten Arbeiter Thomas Muster, die Rivalität der beiden (und persönliche Abneigung) begann dabei schon im Jugendalter.

"Horst Skoff: Mehr als ein Rockstar" zeichnet das Leben des lebensfrohen Kärnters nun nach, Verleger Egon Theiner und Skoff-Freund Gernot Fleiss-Cianciabella haben Skoff hier ein Andenken gesetzt und legen viele Facetten und Einblicke in Skoffs Leben dar. Zu Wort kommen auch Skoffs Ex-Kollegen Thomas Muster, Gilbert Schaller, Alex Antonitsch, seine Ex-Freundin (und ehemalige Miss World) Ulla Weigersdorfer sowie Günter Bresnik, dessen eigene Coaching-Karriere mit Skoff begann - und der wohl ohne Horsti einen völlig anderen Lebensweg eingechlagen hätte.

So gewinnt ihr die Skoff-Biografie!

tennisnet und der EGOTH-Verlag verlosen nun vier Bücher über die Tennislegende! Was ihr dafür machen müsst? Kommentiert auf Facebook, was euch an Horsti beeindruckt hat, was euch von ihm hängengeblieben ist oder bei welchem Match ihr extrem mitgefiebert habt. Mit etwas Glück gehört ihr zu den Gewinnern!

Falls ihr kein Glück habt: Das Buch gibt's natürlich auch im Buchhandel - und am besten direkt beim Verlag!