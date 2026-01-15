Melbourne: Djokovics perfekte Antwort auf einen "Go Roger!"-Zwischenruf

Novak Djokovic, der bei den bevorstehenden Australian Open sein Comeback feiert, sorgte am Mittwoch während eines Trainingsspiels für einen amüsanten Moment.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 16:46 Uhr

© Getty Images Zwischenrufe können Novak Djokovic nicht mehr aus der Fassung bringen.

Als Djokovic im Zuge seines Trainingsspiels gegen Frances Tiafoe zum Aufschlag ansetzte, rief ein Zuschauer in der Rod Laver Arena ein lautes, wenig originelles „Go Roger!“ in das Oval.

Anstatt auf diese altbekannte Provokation verunsichert oder verärgert zu reagieren, antwortete Djokovic mit einer humorvollen Retourkutsche. Der 38-jährige Serbe blieb freundlich, tat aber demonstrativ so, als müsste er laut auflachen und zeigte mit dieser ironischen Aktion, dass der Zwischenruf tatsächlich eher peinlich als lustig war.

Der 24-fache Grand Slam-Champion stellte in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis, dass er über einen guten Sinn für Humor verfügt. Besonders mit seinen Imitationen anderer Tennis-Stars hatte der Serbe immer wieder die Lacher auf seiner Seite.

Djokovic tritt bei den Australian Open, die er bereits zehn Mal gewonnen hat, nach einer zweimonatigen Turnier-Auszeit an. Ursprünglich sollte er letzte Woche in Adelaide starten, sagte seine Teilnahme an dem 250er-Turnier jedoch ab.

In Melbourne bekommt es der 38-Jährige in der ersten Runde mit dem Spanier Pedro Martinez zu tun.

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open