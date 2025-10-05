Meldeliste: Masters Paris in neuem Gewand mit voller Kapelle

Nach 39 Austragungen im Stadtteil Bercy wird die 2025er-Ausgabe des ATP-Masters-Turniers von Paris in wenigen Wochen erstmals in der Paris La Defense Arena im Vorort Nanterre ausgetragen. Wie durch die Meldeliste bekannt wurde, möchte sich aktuell kein Top-Spieler die Premiere am neuen Spielort entgehen lassen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 10:25 Uhr

© Getty Images Die Paris La Defense-Multifunktionsarena in Nanterre ist die neue sportliche Heimat des ATP-Masters-Turniers in Paris.

Große Erinnerungen rufen die vergangenen Geschehnisse im Palais Omnisports in Paris-Bercy gerade auch beim deutschen Tennisnostalgiker hervor. Gerade rechtzeitig zum Boris Becker-Boom wurde das heutige Masters-Event, das aus den französischen Hallenmeisterschaften entstand, nach elf Austragungen auf Hartplatz im Stade Pierre de Coubertin in den östlichen Stadtteil von Paris verlegt, um dem Turnier auf schnellem Teppich einen ganz neuen Charakter zu geben, ehe 2007 auf den heute bespielten Hard-Court umgeschwenkt wurde.

Und der „Rote Baron“ wusste die Vorteile des zügigen Geläufs von Beginn an gut zu nutzen. Nach dem Triumph bei der Premierenausgabe in der heutigen Accor-Arena konnte der gebürtige Leimener noch zwei weitere Titelgewinne einfahren. Doch auch schmerzliche Erinnerungen durften in der französischen Hauptstadt nicht fehlen, als die deutsche Tennislegende 1990 im direkten Duell um die Position 1 in der Weltrangliste dem Schweden Stefan Edberg durch Aufgabe bei 3:3 im ersten Satz die Führung im Ranking weiterhin überlassen musste.

Auch Alexander Zverev schrieb schon die ein oder andere Erfolgsgeschichte beim Masters-Event in Paris. Nach der bitteren Finalniederlage 2020 gegen Daniil Medvedev, als sogar Corona die Austragung des Turniers nicht verhindern konnte, triumphierte der Hamburger im vergangenen Jahr an der Seine. Und so verwundert es nicht, dass der Olympiasieger von Tokio für seine Titelverteidigung in diesem Jahr gemeldet hat.

Doch die Konkurrenz könnte kaum härter sein. Laut Meldeliste haben die 50 besten Spieler der Welt, mit Ausnahme des Briten Jack Draper, der seine Saison aus Verletzungsgründen bereits frühzeitig beenden musste, für das Event in neuem Gewand gemeldet. Das einzig große Fragezeichen dürfte aktuell der 24-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic darstellen, der bis zum Saisonende einzig das Antreten an seinem neuen Wohnsitz Athen beim erstmals ausgetragenen 250er-Turnier definitiv bestätigte und sogar einen Start bei den ATP-Finals in Frage stellte. Dennoch würde es wundern, wenn sich der Serbe nicht selbst ein Bild von der 23.000 Zuschauer fassenden Paris La Defense Arena machen würde, die normalerweise die sportliche Heimat des traditionsreichen Rugbyvereins Racing 92 darstellt.