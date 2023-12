Mentor Djokovic hat großen Anteil am Medjedovic-Sieg

Hamad Medjedovic hat bei den #NextGen Finals in Jeddah einen bemerkenswerten Triumph gefeiert. Ermöglicht hat dies auch die Unterstützung von Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2023, 11:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic unterstützt Hamad Medjedovic

Novak Djokovic ist ja bekannt dafür, dass er seinen Körper stets zu optimieren weiß. Vor ein paar Jahren kam der Branchenprimus rank und schlank zu seinen Erfolgen, in jüngerer Vergangenheit hat der Serbe Muskelmasse draufgepackt.

Vielleicht ist dieser Aspekt, das Physische eben, auch derjenige, den Hamad Medjedovic noch am meisten verbessern muss. Zugegeben: Dem äußeren Anschein nach hat sich der Serbe fitter präsentiert, als man ihn im Sommer auf europäischen Sandplätzen schon gesehen hat. Und am Ende gilt ja auch: Wer gewinnt, hat recht.

Medjedovic gewinnt zweimal gegen Thiem

Aber klar: Medjedovic, der über ein beeindruckendes Schlagrepertoire verfügt, kann gerade an seiner physischen Verfassung noch arbeiten. Besser so, als wenn ihm eine gführige Vorhand abgehen würde oder der Aufschlag in die Kategorie „Einwurf“ fiele. Nein, das Zuschauen beim 20-jährigen Mann aus Novi Pazar in Serbien macht richtig Spaß. Gegen ihn zu spielen weniger: Diese Erfahrung musste etwa Dominic Thiem in diesem Jahr gleich zweimal machen - zunächst im Halbfinale des Challengers in Mauthausen (den Medjedovic im Anschluss gewann), dann auch im Achtelfinale von Gstaad (dort scheiterte der Serbe letztlich im Halbfinale an Pedro Cachin).

Und was hat Novak Djokovic damit zu tun? Das hat der Vater von Hamad Medjedovic, Eldin, vor kurzem noch einmal beschrieben. Djokovic habe ihm genau beschrieben, was Hamad tun müsse, um wirklich Weltspitze zu werden. Die Nummer eins der Welt habe von Coaches und ähnlich wichtigen Dingen gesprochen, und er, Eldin, hätte nur gesagt: „Nole, es tut mir leid, aber die Dinge, von denen Du redest, kosten viel Geld.“

Woraufhin Novak Djokovic nur meinte: „Hamad muss nur hart arbeiten. Ich kümmere mich um den Rest. Was wäre ich für ein Mann, wenn ich nicht denjenigen helfen würde, die es verdienen, die Tennis lieben und darüber hinaus auch noch gute Ergebnisse erzielen?“

Sein bestes Ergebnis hat Hamad Medjedovic nun in Jeddah geliefert. Und damit das Vertrauen, das Novak Djokovic in ihn gesetzt hat, gerechtfertigt.