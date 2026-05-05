Met Gala: Serena Williams glänzt in Silber

Bei der alljährlichen Met Gala in New York City haben wieder viele (Ex-)Stars der Tennisszene mit ihren Auftritten brilliert. Allen voran Serena und Venus Williams.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 08:31 Uhr

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© Getty Images Serena Williams bei der Met Gala 2026 in New York City

Ganz schön was los bei Serena Williams dieser Tage. Von Comeback-Versuchen hört und liest man ja eher wenig (und die große Meisterin selbst hat ja auch nie etwas in diese Richtung gesagt), aber die gesellschaftlichen Verpflichtungen reißen nicht ab. Am Wochenende war Serena zu gast beim Formel-1-Rennen in Miami, hat sich dort in erster Linie in der Box von Ferrari und an der Seite von Lewis Hamilton aufgehalten.

Wenige Stunden später war dann New York City angesagt. Und damit die alljährliche Met Gala. Diese stand in diesem Jahr unter dem Motto „Fashion is Art“. Und Serena hat, wie nicht anders zu erwarten, geliefert. Und zwar ganz in Silber.

© Getty Images Venus Williams mit Ehemann Andrea Preti

Schwester Venus hatte sogar einen noch größeren Auftrag. Die siebenmalige Major-Siegerin war eine der Verantwortlichen für die diesjährige Gala, die sich auch und vor allem als Vehikel zum Sammeln von Spenden sieht. Venus brillierte in einem schwarzen Kleid und einem spektakulären Halsschmuck, für den auch ein österreichischer Kristallkonzern verantwortlich zeichnete.

© Getty Images Naomi Osaka hat bei der Met Gala 2026 auch mit ihrem Hut brilliert

Spektakulär auch der Auftritt von Naomi Osaka in einem weißen Kleid, das, wenn man den den Expertinnen von der Vogue glauben darf, sagenhafte 659.000 Stiche zur Fertigstellung benötigt hat.

