Miami am Mittwoch: Eine Day Session für die Geschichtsbücher

Wenig großes Tennis am Mittwoch in Miami. Die Fans bekamen lediglich zehn Spiele in den Einzeln zu sehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.03.2022, 06:06 Uhr

© Getty Images Paula Badosa am Mittwoch in Miami

Man weiß es nicht genau, aber es ist anzunehmen, dass die Warteschlangen vor den Ticketschaltern in Miami am Mittwoch nicht besonders lang waren. Paula Badosa gegen Jessica Pegula, das verspricht in diesem Jahr zwar exzellentes Frauentennis. Große Anziehungskraft auf Zuschauer vor Ort strahlte diese Partie aber ebenso wenig aus wie das Match zwischen Francisco Cerundolo und Vorjahresfinalist Jannik Sinner. Aber gut: ein paar argentinische und ein paar weniger italienisch inspirierte Fans hatten dann doch den Weg in das Hard Rock Stadium gefunden. Und mussten schon nach kurzer Zeit anderswo Zerstreuung suchen.

Denn diese Day Session wird als eine der kürzesten in die Geschichte nicht nur des Turniers in Miami eingehen. Zunächst gab Badosa beim Stand von 1:4 auf, weil sie schon in den letzten Tagen mit einer viralen Infektion zu kämpfen hatte. Gut für Pegula, die aber sicher lieber auf „regulärem“ Weg gewonnen hätte.

Sinner gibt wegen Blasen am Fuß auf

Zwei Stunden später dasselbe Spiel bei den Männern. Gerade hatte Francisco Cerundolo sein Break zum 3:1 gegen Jannik Sinner bestätigt, da kam der Italiener auch schon zum Stuhl des Außenseiters und meldete sich von der Arbeit ab. Sinner klagte über Blasen an den Füßen.

Nun kommt es auf der Tour schon ab und zu vor, dass SpielerInnen Partien nicht zu Ende spielen können. Die Häufung der Aufgaben ist aber gerade in Miami 2022 bemerkenswert: So zog Katerina Siniakova im zweiten Satz gegen Daria Saville ebenso zurück wie Victoria Azarenka gegen die junge Tschechin Linda Fruhvirtova. Für Jessica Pegula war es im laufenden Wettbewerb schon das zweite Mal in Folge, dass sie von einer Aufgabe profitierte: Im Achtelfinale zog sich Anhelina Kalinina nach dem ersten Durchgang zurück.

Auch Osaka hat schon profitiert

Ach ja: Im späteren Turnierverlauf gab es ja auch noch zwei Spielerinnen, die erst gar nicht zu ihren Drittrunden-Partien antraten - Anna Kalinskaya gegen Lucia Bronzetti und Karolina Muchova gegen Naomi Osaka. Sicherlich jeweils aus guten Gründen. Aber sicherlich auch nicht zur Freude der zahlenden Kundschaft.

Bei den Männern wurde Francisco Cerundolo übrigens am Mittwoch bereits zum zweiten Mal zum Profiteur einer Aufgabe: In Runde zwei musste Reilly Opelka Mitte des zweiten Satzes den Spielbetrieb gegen den Argentinier einstellen.

