Miami: Heute haben die Early Birds ihre Chance

Aufgrund der wetterbedingten Probleme gibt es heute in Miami einen 1000er-Tag, der wirklich pickepackevoll ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 09:26 Uhr

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© Getty Images Laura Siegemund bestreitet 2026 das allererste Match im Hard Rock Stadium

Die gute Nachricht zuerst: Offenbar sind die Arbeiten im Hard Rock Stadium erfolgreich abgeschlossen worden, denn ab 12 Uhr Ortszeit sollen dort tatsächlich Wettkampfspiele ausgetragen werden. Zunächst darf da Laura Siegemund gegen Alexandra Eala ran, danach versucht sich Fabian Marozsan gegen Joao Fonseca. Der Sieger dieser Partie hat ja dann die Ehre, sich mit Carlos Alcaraz zu messen.

Die nicht ganz so gute Nachricht: Auch heute gibt es ein Niederschlagsrisiko von 20 Prozent. Aber das nimmt man wohl gerne . Zumal morgen schon wieder mehr Regen angesagt ist.

Der Donnerstag soll jedenfalls in vollem Umfang genutzt werden. Weshalb auf manchen Außenplätzen schon ab 10 Uhr begonnen wird. Das betrifft auch so bekannte Namen wie Paula Badosa oder Roberto Bautista Agut. Aber auch Yannick Hanfmann darf sich um eine Early Bird Prämie bewerben: Der Karlsruher startet die Action auf Court 6 gegen den immer stärker werdenden jungen Spanier Rafael Jodar.

Struff und Kraus auch mit frühen Matches

Das deutsch-österreichische Duell zwischen Ella Seidel und Lilli Tagger könnte sich so ab 18 Uhr MEZ entwickeln, die beiden sind als dritte Partie auf Court 4 angesetzt. Eva Lys sollte gegen Yulia Starodubtseva ein bisschen früher dran sein. Die Hamburgerin folgt in die Fußstapfen von Paula Badosa auf Court 5.

Jan-Lennard Struff hat ebenfalls ein zweites Match nach 10 Uhr Ortszeit gezogen, es geht gegen Darwin Blanch.

Fix ist die Beginnzeit für die zweite Österreicherin im Hauptfeld - so denn das Wetter mitspielt: Denn Sinja Kraus macht sich ab 11 Uhr Miami Time auf dem Grandstand gegen Alycia Parks an die Arbeit.

Hier der Spielplan für Miami am Donnerstag