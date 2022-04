Carlos Alcaraz: Rekordverdächtig in Miami - und auf den Spuren von Chang und Nadal

Mit einem Finalsieg könnte Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 16) der jüngste Sieger der Miami Open werden und zwei anderen nachfolgen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.04.2022, 15:10 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Die "Jüngsten-"Rekorde im Tennis sind wieder ordentlich am Wackeln, seit Carlos Alcaraz die Tour betreten hat. Dabei war doch eigentlich die Zeit der "Wunderkinder" vorbei, die in den 70ern, 80ern und 90ern die Tennistour unsicher gemacht hatten. Der Grund, vor allem: die verstärkte geforderte Athletik im aktuellen Tennis und die Tatsache, dass die älteren Recken erst mit Mitte 20 ihre physische Hochform erreichen. Und diese dank schlauerer Pausen und vergrößerten Physioteams bis in ihre 30er halten.

Alcaraz aber lässt sich davon nicht beeindrucken, er wirkt, wie bereits Rafael Nadal zu seiner Frühzeit, körperlich extrem ausgebildet mit seinen 18 Jahren. Und greift damit die Rekordlisten an.

Carlos Alcaraz ist zweitjüngster Miami-Finalist

Auch die in Miami: Dank seines Finaleinzugs ist Alcaraz der zweitjüngste Finalist in der Geschichte des Turniers, mit 18 Jahren und 333 Tagen. Nur Rafael Nadal war mit 18 Jahren und 304 Tagen im Jahr 2005 noch jünger.

Nadal hatte 2005 in einem dramatischen Endspiel gegen Roger Federer verloren, nach 2:0-Satzführung (damals wurde im Finale noch auf drei Gewinnsätze gespielt.)

Sollte Alcaraz also sein Endspiel gegen Casper Ruud gewinnen, wäre er der jüngste Miami-Sieger aller Zeiten (aktuell ist das Novak Djokovic).

Jüngste Masters-Sieger: Michael Chang und Rafael Nadal

Was die Masters-Turniere generell angeht, liegen Michael Chang und Nadal vor Alcaraz, egal, wie das Endspiel ausgeht.

Chang hatte 1990 in Toronto gesiegt, mit 18 Jahren und 157 Tagen (übrigens nachdem er 1989 bei den French Open mit nur 17 Jahren und 110 Tagen als jüngster Spieler aller Zeiten bereits ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hatte).

Und Nadal hatte 2005 in Monte Carlo sein erstes Masters-Turnier gewonnen, mit damals 18 Jahren und 318 Tagen.

Alcaraz wäre bei einem Sieg in Miami dann doch "schon" 18 Jahre und 335 Tage alt.