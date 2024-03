Miami Open: Finale! Jannik Sinner lässt Daniil Medvedev keine Chance

Jannik Sinner ist mit einer überzeugenden Leistung in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami eingezogen. Der Südtiroler bezwang Daniil Medvedev mit 6:1 und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.03.2024, 21:26 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner spielt in Miami groß auf

Jannik Sinner und Daniil Medvedev mussten sich ein paar Minuten gedulden an diesem Halbfinal-Freitag. Das zuvor angesetzte Frauendoppel ging in die Verlängerung - was den Zuschauern immerhin Zeit gab, sich dann doch pünktlich auf ihren Plätzen einzufinden. Wer das nicht getan hat, war klar im Nachteil. Denn Jannik Sinner hatte es in der Wiederauflage des Endspiels von 2023 eilig.

Vor zwölf Monaten hatte der Südtiroler noch große Probleme mit den Umständen, er fing sich die sechste Niederlage in Folge gegen Medvedev ein. Seitdem ist alles anders. Daniil Medvedev hat sich förmlich zum Lieblingsgegner von Jannik Sinner entwickelt. Ob in Peking, Wien, bei den ATP Finals oder zuletzt bei den Australian Open: Sinner hat mit seinem Team eine Formel gefunden, wie Medvedev zu knacken ist. So eindeutig wie in Miami war dies bislang aber noch nicht der Fall gewesen.

Sinner mit schlechter Bilanz gegen Zverev

Medvedev spürt so etwas naturgemäß. Und spielt gerade gegen Sinner aggressiver, als es eigentlich seinem Naturell entspricht. Aber wenn der erste Volley nicht sitzt, dann schlägt Jannik Sinner in der Form des Jahres 2024 gnadenlos zu. Wenn dann gleich ein Break im allerersten Aufschlagsspiel dazukommt, dann kann man im Fall von Daniil Medvedev schon fast von einem gebrauchten Nachmittag ausgehen.

Was auch für den zweiten Durchgang gegolten hat. Spätestens mit dem neuerlichen Aufschlagverlust zum 1:4 war der letzte Widerstand von Medvedev gebrochen, Jannik Sinner konnte fast kräfteschonend ausservieren. Nach nur 69 Minuten Spielzeit war das 6:1 und 6:2 amtlich.

Im Endspiel, dem dritten für Jannik Sinner in Miami, wartet am Sonntag der Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und Grigor Dimitrov. Vor allem mit dem Deutschen hat Sinner noch ein paar Rechnungen offen. Bislang konnte er Zverev nur 2020 in Roland-Garros schlagen. Die vier Begegnungen danach gingen allesamt an den Olympiasieger von 2021.

Hier das Einzel-Tableau in Miami