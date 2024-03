ATP Miami: Nach dem Regen kommt der Sieg für Dominik Koepfer

Nach einer langen Regenpause, die den ganzen Turnierkalender der Miami Open durchgewirbelt hatte, durfte Dominik Koepfer endlich ran! Und dem Deutschen hat die lange Wartezeit offensichtlich nichts ausgemacht. Er zieht mit zwei klaren Sätzen in Runde drei der Miami Open ein.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 21:03 Uhr

© Getty Images

Der 29-jährige Dominik Koepfer hatte keinerlei Probleme gegen seinen argentinischen Gegner Sebastian Baez. Er startete den ersten Satz agressiv und ging schnell mit 4:1 in Führung. Baez wachte nochmal auf, doch Koepfer ließ sich nicht beirren und machte den ersten Satz mit 6:3 perfekt. Der zweite Satz verlief dann ähnlich positiv für den 29-jährigen. Der Deutsche holte sich souverän den zweiten Satz mit 6:2, nutzte drei von vier Breakbällen und zieht nun ohne Probleme in die dritte Runde des Masters ein.

In der dritten Runde des ATP-Masters in Miami trifft der Deutsche auf Ugo Humbert. Der junge Franzose ist an 14 gesetzt bei dem Turnier und bezwang in der ersten Runde Van de Zandschulp.

