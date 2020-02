Michael Stich über Dominic Thiem: "Hat noch Luft nach oben"

Michael Stich hat sich in einem Interview über Dominic Thiem und Alexander Zverev geäußert. Der Wimbledon-Sieger von 1991 zeigte sich über die Entwicklung beider Spieler beeindruckt, sieht bei Thiem aber noch Verbesserungspotenzial.

von Lukas Zahrer

zuletzt bearbeitet: 22.02.2020, 11:04 Uhr

"Er hat sich unglaublich entwickelt, hat viel Potenzial, ist ein sehr kompletter Spieler. Auf Rasen muss er wohl noch einen Erfahrungsprozess durchmachen, aber selbst dort spielt er inzwischen richtig gute Matches", sagte Stich im Gespräch mit der Krone. Die Arbeit von Nicolas Massu beeindrucke Stich ebenso wie jene von Günter Bresnik, dem Ex-Coach Thiems.

Dennoch sei es für Thiem möglich, "sein Spiel wesentlich variabler zu gestalten", meinte Stich. "Er sollte meines Erachtens vermeiden, zu oft lange Rallys zu spielen. Deswegen bin ich selbst ja früher regelmäßig ans Netz gelaufen. Technisch hat sich Thiem super entwickelt, hinsichtlich Spieltaktik ist aber wohl noch Luft nach oben."

So haben etwa die erfahreneren Spieler ihr Tennis weiterentwickelt und suchen schneller die Entscheidung in einem Ballwechsel. Roger Federer machte es vor, aber auch Rafael Nadal zeigte sich in den letzten Monaten immer angriffslustiger. "An der Grundlinie wird’s für sie immer schwieriger", meinte Stich.

Michael Stich: Alexander Zverev ein Weltklasse-Spieler

Alexander Zverev hält er wie Thiem für einen Weltklasse-Spieler mit einer ähnlichen Spielphilosophie. Der große Unterschied seien die körperlichen Voraussetzungen. "Zverev verfügt über den besseren Aufschlag, Thiem ist von der Grundlinie aus besser", urteilte Stich.

Und weiter: "Der Spielstil von Stefanos Tsitsipas, etwa, ist ja schon wieder ein anderer. Der sucht früher das Risiko. Aber um ehrlich zu sein, bin ich nicht nahe genug an der täglichen Arbeit dran, als dass ich eine klare Analyse tätigen könnte."

Stich gewann in seiner Karriere 18 ATP-Turniere, darunter das Wimbledon-Turnier von 1991. Ein Jahr später gewann er an derselben Stelle im Doppel. Bei den French und den US Open erreichte er jeweils das Finale, bei den Olympischen Spielen 1992 gewann er Gold im Doppel.