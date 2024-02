Milliardenschwerer Tiriac toppt Ronaldo und Messi zusammen

Durch die Gründung einer riesigen Investmentgruppe wird der 84-jährige Rumäne Ion Tiriac laut Forbes mit einem Vermögen von ca. 2 Milliarden US-Dollar geführt und damit mehr als die beiden Ausnahme-Fussballer Cristinao Ronaldo und Lionel Messi zusammen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.02.2024, 18:16 Uhr

© Getty Images Die Tiriac-Gruppe des Gründers Ion Tiriac ist eine absolute Erfolgsstory.

Schon in seiner aktiven Karriere als Sportler war Ion Tiriac umtriebig und war in verschiedensten Richtungen unterwegs. Neben dem Tennis, wo er immerhin 1970 mit dem Finaltriumph an der Seite von Ilie Nastase gegen Arthur Ashe den Doppel-Titel bei den French Open einfahren und mit Rumänien insgesamt dreimal das Davis-Cup-Finale erreichen konnte, spielte der heute 84-jährige auch Fußball, Tischtennis und repräsentierte sein Land im Eishockey bei den Olympischen Spielen 1964. Gemessen an seinem heutigen Vermögen liest sich sein Karriere-Verdienst als Profi mit knapp 250.000 US-Dollar recht bescheiden.

Im Tennissport schaffte er nach seiner aktiven Karriere schnell den Sprung in den Business-Bereich, wo er sich besonders als Manager von Boris Becker bekanntmachte. Neben der weiteren Betreuung von Spielern wie Ilie Nastase, Goran Ivanisevic und Marat Safin erweiterte er sein Feld schnell um die Veranstaltung von großen Tennis-Events und Turnieren. Im deutschsprachigen Raum veranstaltete er für den Deutschen Tennis Bund die Davis-Cup-Heimspiele in Zeiten des Becker-Booms und zeichnete sich unter anderem auch für das ATP-Turnier in Kitzbühel und das Masters-Event in Stuttgart verantwortlich, das er mit seiner Lizenz nach Madrid verlegte.

Doch Tiriac beschränkte sich nicht nur auf den Sportbereich, sondern zeigte sich auch umtriebig in den verschiedensten Geschäftsfeldern. Durch seine Arbeit in der Tiriac-Gruppe, die unter anderem in den Bereichen Immobilien, Finanzdienstleistungen, Fluggesellschaften, Automobil und Energie tätig ist und derzeit mehr als 40 lokale Unternehmen vereint, stieg er bereits 2007 in den Kreis der Milliardäre auf.

Selbst die beiden aktuell bestverdienendsten Fußballer des Erdballs, Cristiano Ronaldo aus Portugal und der Argentinier Lionel Messi, schaffen es selbst mit Zusammenlegen ihrer Vermögen von 631 bzw. 586 Millionen US-Dollar nicht, an Tiriac vorbeizuziehen.

Mit Erreichen dieser nächsten Stufe wird sich Tiriac bestimmt eine Erweiterung seines Edelfuhrparks mit mehr als 400 Luxusmodellen gönnen. Aber wer den Rumänen kennt, weiß nur zu genau, dass auch hinter diesem vermeintlichen Privatvergnügen auch eine knallharte Geldanlage steckt.