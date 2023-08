Milos Raonic: „Alleine wegen der Fans hat es sich schon gelohnt“

Mit zwei Siegen und dem damit verbundenen Achtelfinal-Einzug beim ATP 1000er-Turnier in Toronto ließ Milos Raonic seine Klasse vergangener Tage mehr als aufblitzen, und zeigte sich dankbar für die Unterstützung der einheimischen Tennisfans.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.08.2023, 09:06 Uhr

© Getty Images Mit dem Publikum im Rücken lief Milos Raonic in Toronto zu großer Form auf.

Eigentlich sollte das Feld aus kanadischer Sicht beim Masters-Event in Toronto im Vorfeld für die siegreichen Davis Cup Helden bereitet sein. Bei Turniereröffnung wurden Denis Shapovalov, Felix Auger-Alliassime und Vasek Pospisil mit dem Ring für ihren Mannschafts-Triumph in Malaga geehrt.

Davis Cup-Trio ohne Sieg

Die sportliche Bestätigung des Erfolgstrios im Sobeys Stadium ließ hingegen zu wünschen übrig. Der frisch verlobte Shapovalov musste seinen Start bereits vor dem Turnier wegen einer Knieverletzung absagen. Auger-Alliassime befindet sich, auch von diversen Wehwehchen geplagt, in einer Formkrise und verabschiedete sich ohne Satzgewinn gegen den Australier Max Purcell. Mit einem Durchmarsch von Pospisils, der nur aufgrund einer Wildcard im Hauptfeld seine Aufwartung machen durfte, war ohnehin nicht zu rechnen.

Raonic und Diallo springen in die Bresche

Somit war die Bühne frei für andere Heldentaten unter der Flagge des Ahornblatts. Nach einer starken Leistung konnte sich der 21-jährige Gabriel Diallo nach seinem Erfolg gegen den frisch gekürten Washington-Champion Daniel Evans aus Großbritannien vom Publikum feiern lassen. Dennoch gehörten die Herzen des heimischen Publikums dem ehemaligen Wimbledon-Finalisten Milos Raonic, der erst seit kurzem wieder nach mehr als 2-jähriger Pause wieder auf die Tour zurückgekehrt ist.

Nach seinem 3-Satz-Coup gegen Top10-Spieler Frances Tiafoe aus den Vereinigten Staaten konnte der 32-jährige Raonic noch einmal nachlegen und besiegte den Japaner Taro Daniel in zwei Sätzen. Gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald war dann der Akku wohl etwas leer, dennoch kann der ehemalige Weltranglisten-3. auf eine großartige Turnierwoche zurückblicken.

Großer Rückhalt durch die Fans

Voll des Lobes zeigte sich Raonic über die immense Unterstützung der heimischen Fans: „Ich denke, es ist das Besonderste und Liebenswerteste, was ich in den drei Matches hier erlebt habe. Dafür bin ich sehr dankbar. Sie wissen alle über meine Höhen und Tiefen in den letzten Monaten und Jahren, das macht es weit darüber hinaus lohnenswert.“

Auf die Frage, ob er denn bei der nächsten Auflage des Turniers 2025 wieder in Toronto am Start sein wird, antwortete der gebürtige Montenegriner: „Ich habe versucht, jeden Aspekt des Turniers so gut wie möglich zu genießen. Ich war alleine zwei Jahre weg und weiß, dass es eine unglaublich lange Zeit ist. In so einem Zeitraum können sich viele Dinge verändern. Ich werde wahrscheinlich nicht einmal in 12 Monaten eine Antwort darauf geben können. Ich muss also weiter nach vorne schauen und es kurzfristig angehen.“

Für das Turnier in Cincinatti nächste Woche hat Raonic abgesagt, um sich eine Pause zu gönnen. Frisch gestärkt und mit dem zurückgewonnenen Selbstvertrauen will der Kanadier dann wieder bei den US Open aufschlagen.

