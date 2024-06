Milos Raonic - Aufschlagen für Fortgeschrittene

Milos Raonic hat am gestrigen Montag im Londoner Queen´s Club einen neuen Rekord in sachen Asse aufgestellt. Und, noch wichtiger, seine Partie gegen Cameron Norrie nach Abwehr eines Matchballs noch gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.06.2024, 22:04 Uhr

© Getty Images Milos Raonic hat im Queen´s Club viel verbrannten Rasen hinterlassen

Gegner, die man in Wimbledon als gesetzter Spieler in Runde eins nicht zugelost bekommen möchte? Milos Raonic. Und dann kommt mal lange nichts. Beweisstück A: Der Auftritt von Raonic in der ersten Runde des Turniers im Queen´s Club am Montag gegen Cameron Norrie. Und man weiß gar nicht, was beeindruckender ist: Dass Milos Raonic 47 Asse geschlagen und damit den Rekord in einem Drei-Satz-Match von Ivo Karlovic verbessert hat (2015 in Halle mit 45 Assen gegen Tomas Berdych)?

Oder dass der Kanadier 42,7 Punkte seiner Punkte mit unerreichbaren ersten Aufschlägen geholt hat? Ist fühlt man sich da an jene Zeiten erinnert, als Goran Ivanisevic auf den diversen Rasenflächen der Tenniswelt Brandspuren hinterlassen hat.

Raonic nun entweder gegen Fritz oder Daniel

Kleines Zuckerl am Rande: Beim 6:7 (6), 6:3 und 7:6 (9) musste Raonic auch einen Matchball von Norrie abwehren. „Mein Aufschlag war immer der wichtigste Schlag für mich“, so Raonic nach dem Match. „Dieser kleine Rekord ist etwa Besonderes, etwas Bedeutendes. Und ich bin froh, dass dahinter ein Sieg steht. Wahrscheinlich würde ich das anders bewerten oder frustriert sein, wenn ich so viele freie Punkte bekomme und dann das Match verliere.“

Der Nächste, der sich mit der Aufschlagstärke von Raonic auseinandersetzen wird müssen, wird in der Partie zwischen Taylor Fritz und Tara Daniel ermittelt.

