Milos Raonic: "Ich kann noch besser spielen als in der Vergangenheit“

Milos Raonic wird kommende Woche bei den New York Open aufschlagen und meinte im Vorfeld, dass sein bestes Tennis noch vor ihm liegt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.02.2020, 19:33 Uhr

Milos Raonic ist zurück: Der Kanadier konnte bei den Australian Open ins Viertelfinale einziehen und meint nun, dass sein bestes Tennis noch vor ihm liege.

Es war ein kräftiges Lebenszeichen, das Milos Raonic bei den Australian Open von sich gab. Der 29-Jährige rauschte ins Viertelfinale, schlug Marin Cilic und Stefanos Tsitsipas jeweils in drei Sätzen und kassierte auf dem Weg in die Runde der letzten Acht kein einziges Break. Der Grieche meinte im Anschluss an sein Ausscheiden gar, sich als Returnspieler dumm vorgekommen zu sein – so stark wären die Aufschläge seines 1,96 großen Kontrahenten gewesen. Im Viertelfinale war gegen den späteren Sieger, Novak Djokovic, Endstation.

Es war deswegen ein Lebenszeichen, weil Milos Raonic in den vergangenen Jahren vom Verletzungspech verfolgt war. Nachdem er 2019 auch noch die US Open aufgrund einer Gesäßverletzung absagen musste, wollte Raonic überhaupt nicht mehr in den Tritt kommen: Bei seinen drei Antritten im übrigen Kalenderjahr gelang der ehemaligen Nummer drei der Welt gerade einmal ein Sieg.

Nun sei der Kanadier aber topfit, wie er im Vorfeld der New York Open – bei welchen Raonic an den Start gehen wird – erklärte: "Ich glaube, es ist das erste Mal in den letzten sechs Jahren, dass ich die Australian Open ohne Verletzungen verlasse und mein Training fortsetzen kann, um mich aufs nächste Turnier vorzubereiten.“ Mit seiner Leistung beim ersten Grand Slam des Jahres zeigte sich Raonic zufrieden: "Ich bin glücklich, wie mein Spiel im Laufe der Australian Open besser und besser geworden ist.“

Dass der erneute Einzug in ein Grand-Slam-Viertelfinale erst der Anfang gewesen sei, davon ist Milos Raonic überzeugt: "Ich wünschte natürlich die Dinge würden anders sein, aber jetzt muss ich mich wieder zurück nach oben arbeiten. Ich fühle, dass mein Tennis da ist. Ich muss gesund bleiben und mir selbst die Chance geben, regelmäßig an den Start zu gehen. Ich glaube, dass ich sogar noch besser spielen kann als in der Vergangenheit.“ Wie gutes Tennis nach wie vor im Wimbledon-Finalisten steckt, das haben die Australian Open ohnehin gezeigt – nun ist es an Milos Raonic, die gute Form bei den New York Open zu bestätigen.