Milos Raonic sagt Wimbledon verletzt ab

Der kanadische Tennisprofi Milos Raonic hat seine Teilnahme an den All England Championships in Wimbledon abgesagt.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 21.06.2021, 10:06 Uhr

© Getty Images Milos Raonic

Als Grund gab der Weltranglisten-18. eine Wadenverletzung an. "Ich habe hart daran gearbeitet, es auszukurieren, hatte aber einen kleinen Rückschlag. Deshalb werde ich nicht bereit sein", teilte der 30 Jahre alte Wimbledon-Finalist von 2016 auf Instagram mit.

Raonic hatte auf seinem Weg ins Finale in 2016 unter anderem Roger Federer besiegt, im Endspiel unterlag er dann Andy Murray.

Bereits am Donnerstag hatten Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien) und die Weltranglistenzweite Naomi Osaka (Japan) ihre Teilnahme abgesagt.