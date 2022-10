Mit Dominic Thiem, Novak Djokovic, Alexander Zverev & Co: Top-Teilnehmerfeld für Exhibition in Dubai

Dubai darf sich auf ein hochkarätig besetztes Exhibition-Event im Dezember freuen. Mit dabei: Dominic Thiem, Novak Djokovic, Alexander Zverev und viele weitere Topstars.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.10.2022, 09:01 Uhr

Alexander Zverev und Dominic Thiem werden bei der World Tennis League aufschlagen

Auch, wenn die ATP-Tour im Dezember ihren Betrieb traditionell einstellt, so steht das Weltklasse-Tennis alles andere als still. Vom 19. bis zum 24. Dezember wird Dubai nämlich einmal mehr Schauplatz eines großen Exhibition-Events, dieses Mal unter dem klingenden Namen World Tennis League, in der insgesamt 16 Spielerinnen und Spieler an den Start gehen werden.

Gespielt wird nach dem Vorbild des Laver Cups auf zwei Gewinnsätze, ein allfälliger Entscheidungssatz wird in Dubai in einem Champions Tiebreak ausgetragen. Wie auch vor wenigen Tagen in London. Großer Unterschied: Neben den Singles sind auch Mixed-Doppel angedacht, in denen die weltbesten Damen und Herren Seite an Seite am Platz stehen werden.

Denn: Die World Tennis League wird sich einem hervorragenden Teilnehmerfeld erfreuen dürfen, bei den Herren haben Novak Djokovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev oder auch Nick Kyrgios ihren Start zugesagt. Bei den Damen sind unter anderem Iga Swiatek, Anett Kontaveit, Paula Badosa oder Simona Halep planmäßig am Start.

"Dieses neue Event ist aufregend, keine Frage", wird Novak Djokovic in einer Aussendung zitiert. "ich liebe es, in Dubai zu spielen und ich hatte großen Erfolg hier über die Jahre." Der Serbe wird sich jedenfalls mit starker Konkurrenz konfrontiert sehen.

Hier die Starter bei der World Tennis League:

Damen Herren Iga Swiatek Novak Djokovic Anett Kontaveit Alexander Zverev Paula Badosa Felix Auger-Aliassime Aryna Sabalenka Dominic Thiem Simona Halep Grigor Dimitrov Elena Rybakina Nick Kyrgios Bianca Andreescu Rohan Bopana Sania Mirza Gael Monfils