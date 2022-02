Mit Dominic Thiem, Rafael Nadal, Novak Djokovic & Co.: "29 aus 29" auf Indian-Wells-Entry-List

Die Entry List für das ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells lässt ein hochkarätiges Teilnehmerfeld bei der 2022er-Ausgabe vermuten. Mit dabei unter anderem: Dominic Thiem, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Daniil Medvedev.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 09:32 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird in Indian Wells an einem Ort ganz besonderen Ort sein Comeback geben

Überhaupt lässt sich die aktuelle Weltelite des Tennissports nicht zwei Mal bitten, beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells auch 2022 um wertvolle Zähler für die Weltrangliste zu kämpfen. Die ersten 29 der ATP-Charts haben für das Turnier in Kalifornien genannt, erster großer Abwesender ist der derzeit auf Rang 30 liegende Roger Federer.

Die Abwesenheit des Schweizers überrascht freilich nicht, hatte dieser doch bereits angekündigt, frühestens im Sommer wieder ernsthaft an ein Comeback auf die ATP-Tour denken zu können. Mit der Bekanntgabe seines Starts beim Laver Cup dürfen sich Fans des nunmehr 40-Jährigen nun zumindest über eine einigermaßen realistische Perspektive freuen.

Thiem kehrt zurück an besonderen Ort

Statt Federer wird es in Indian Wells ein anderes Comeback zu sehen geben - nämlich das von Dominic Thiem. Dieser musste seit Juni vergangenen Jahres nach einer langwierigen Handgelenksverletzung pausieren und wurde zuletzt immer wieder durch kleine Rückschläge in seinen Comeback-Plänen zurückgeworfen.

Mit Indian Wells soll es nun aber ein durchaus besonderer Ort für den Österreicher werden, an dem Thiem seine Rückkehr auf den Zirkus der besten Tennisspieler des Planeten feiern will. 2019 konnte der 28-Jährige dort nämlich seinen ersten und bislang einzigen Titel auf ATP-Masters-1000-Niveau feiern. Mit mehr als acht Monaten Wettkampfpause wird Thiem 2022 jedoch mit deutlich gesenkter Erwartungshaltung ins Rennen gehen.

Nadal und Djokovic kündigen Start an

Innerhalb der Top Ten gibt es indes keine Absagen zu vermelden. Novak Djokovic, der in wenigen Tagen beim ATP-500-Event von Dubai erstmals seit seiner Ausweisung aus Australien wieder auf der ATP-Tour aufschlagen wird, hat ebenso genannt wie Rafael Nadal, der frischgebackene Australian-Open-Champion. Unter Umständen könnte der Mallorquiner bereits zuvor in Acapulco an den Start gehen. Bei Djokovic stellt sich allerdings die Frage, ob er mittlerweile den vollständigen Impfschutz gegen das Corona-Virus erhalten halten hat. Das nämlich ist die Voraussetzung, um in Indian Wells an den Start zu gehen.

Als Titelverteidiger ins Rennen geht in Indian Wells der Brite Cameron Norrie, der im Vorjahr das Überraschungsfinale gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili für sich entscheiden konnte. Das ATP-Masters-1000-Event in Kalifornien findet vom 07. bis zum 20. März 2022 statt.