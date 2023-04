Mit FILA und tennisnet in Indian Wells: Unsere Gewinnerin berichtet!

Silke Köhler war als Gewinnerin beim Gewinnspiel von FILA und tennisnet in Indian Wells dabei. Lest hier ihren Rückblick auf die Tage im "Tennis Paradise".

von Silke Köhler

zuletzt bearbeitet: 02.04.2023, 08:54 Uhr

Wie bereits mehrere Male zuvor stand für mich auch dieses Jahr im März wieder eine Reise in die USA auf dem Programm, um dort das ATP-Masters-Turnier in Indian Wells zu besuchen. In diesem Jahr wurde die Reise noch durch ein ganz besonderes Erlebnis bereichert, das FILA mir ermöglicht hatte und unvergesslich gemacht hat.

Seit mehreren Jahren leistet das gesamte Team um Turnierdirektor Tommy Haas, dem ehemaligen Tennisprofi und Weltranglistenzweiten, eine hervorragende Arbeit bei der Ausrichtung dieses Turniers. Jahr für Jahr sorgen die Mitarbeiter und unzähligen freiwilligen Helfer (Volunteers) vor und hinter den Kulissen dafür, dass der Besuch für jeden Tennisfan zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. So findet man beispielsweise auf der gesamten, weitläufigen Anlage überall einen Ansprechpartner, der für Fragen jeglicher Art zur Verfügung steht. Als Fan und Besucher fühlt man sich hier jederzeit willkommen und hervorragend betreut. Die gesamte Organisation eines Turniers in dieser Größenordnung stellt eine gewaltige Herausforderung für alle Beteiligten dar und wird jedes Jahr in Indian Wells von Tommy Haas und seinem gesamten Team in fantastischer und vorbildlicher Art und Weise gemeistert.

Angefangen von der Koordination und Parkplatzorganisation bei der Anfahrt von tausenden von PKWs, über die unkomplizierte und schnelle Einlasskontrolle bei mehreren Gates, die (falls überhaupt erforderliche) Hilfestellung beim Einlass auf die verschiedenen Tenniscourts bis hin zu den überaus freundlichen Mitarbeitern in den Restaurants, an den unzähligen Essens- und Getränkestellen und in den diversen Shops auf der Anlage. Man fühlt sich einfach immer überall wohl und gut aufgehoben.

Indian Wells - das Tennisparadies!

Das absolute Highlight stellt für mich aber, seit meinem ersten Besuch vor ein paar Jahren, immer wieder diese einzigartige und wunderschöne Anlage inmitten der faszinierenden Landschaft in der kalifornischen Wüste dar. Auf dem weitläufigen Areal mit dem zweitgrößten Tennisstadion der Welt und 28 weiteren Tennisplätzen befinden sich unzählige Palmen, Bäume, Sträucher und Blumen die dem Indian Wells Tennis Garden seinen einzigartigen Charme verleihen. Und mit einsetzender Dunkelheit verleiht die Beleuchtung der gesamten Anlage eine ganz besondere Atmosphäre. Und der Blick auf die umgebende Landschaft mit den meist noch schneebedeckten Berggipfeln leistet seinen zusätzlichen Beitrag, um dem „Tennisparadies“ seinen Namen zu verleihen. Diese Bezeichnung hat dieser Ort bereits vor längerer Zeit erhalten und auch mehr als verdient.

Dies sind seit meinem ersten Besuch vor einigen Jahren die Gründe gewesen, weshalb ich auch unbedingt immer zurückkehren wollte. Kurz vor Beginn der Pandemie im Jahr 2020 hatte ich auch das große Glück, bei einer Ausschreibung von FILA und tennisnet als Gewinnerin eines besonderen Preises ausgewählt zu werden. Gesucht wurde ein/e Blogger:in, die ein wenig über das Turnier auf der Social Media Platform Instagram berichtet. Als weitreisender und glühender Tennisfan und mit meinem bereits existierenden Instagram-Account Batzis_sportsworld, auf dem ich über meine Sportreisen hauptsächlich im Bezug auf Tennis berichte, war ich dafür natürlich auch wunderbar geeignet. Leider hatte die Pandemie der gesamten Planung und Umsetzung einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber mit dreijähriger Verspätung konnte der Gewinn nun umgesetzt werden.

FILA übernahm die Flugkosten, drei Hotelübernachtungen während meiner gesamten Reise und hatte mich als absolutes Highlight dann noch für 2 Tage in die eigene Suite des Stadium 1 eingeladen, um von dort aus dann die Matches anschauen zu können. Für jeden Tennisfan natürlich ein unvergleichliches und unbezahlbares Erlebnis. Die Lage der Suite und die damit verbundene Sicht auf den Tenniscourt sind einsame Spitze und werden durch das angebotene Catering zusätzlich aufgewertet.

Meet-and-Greet mit Tommy Haas

Das Sahnehäubchen auf dem Erlebnis war das ermöglichte Meet & Greet mit Tommy Haas persönlich. Obwohl er als Turnierdirektor täglich sehr viele Aufgaben zu erledigen und einen vollen Terminplan hat, hatte er sich extra die Zeit genommen und kam in der Suite zu Besuch vorbei. So hatte ich die wunderbare Möglichkeit um mich in einem persönlichen Gespräch mit ihm über viele Dinge auszutauschen. Wir sprachen über das Turnier, die Organisation und seinen Part dabei, aber auch über viele andere Dinge wie seine ehemalige Zeit als Profispieler und zukünftige Vorhaben. Aber egal um welches Thema es auch geht, Tommy ist ein wunderbarer Gesprächspartner. Auch wenn ich noch viel mehr Stoff für eine Unterhaltung mit ihm gehabt hätte, war die Zeit natürlich begrenzt und er musste sich dann wieder seinen Aufgaben widmen.

Ich kann FILA für dieses Erlebnis nicht genug danken und werde es immer in Erinnerung behalten! Auf ein Wiedersehen und bis zum nächsten Mal im Tennisparadies!