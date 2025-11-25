Mit großem Vorsprung: Elena Rybakina ist die Königin der Asse im Jahr 2025

Elena Rybakina ist für ihren guten Aufschlag bekannt. Aktuelle Zahlen beweisen, dass sich dieses Gefühl mit herausragenden Zahlen belegen lässt und die Weltranglistenfünfte bei den Frauen als “Königin der Asse” betitelt werden darf.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.11.2025, 13:16 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina ist die Asskönigin der WTA-Saison 2026.

Elena Rybakina krönte ihr Tennisjahr 2025 mit dem Gewinn der WTA Finals in Riad. Für die Kasachin war es der perfekte Jahresabschluss und der beste Beweis dafür, dass mit der 26-Jährigen im kommenden Jahr wieder gerechnet werden muss.

Vor allem die Aufschlagstärke Rybakinas ist ein großes Plus. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider, die die WTA zum Ende des Jahres veröffentlicht hat. Mit insgesamt 516 Assen und 6,88 Assen pro Match führt die Wimbledonsiegerin von 2022 diese Ranglisten an.

Auch Naomi Osaka zeigte Aufschlagstärke

Besonders bemerkenswert ist dabei der Vorsprung bei den erzielten Assen. Die zweitplatzierte Linda Noskova erzielte 373 Asse in diesem Kalenderjahr. Enger geht es zu bei den erzielten Assen pro Match. Naomi Osaka ist mit einer Quote von 6,82 nur 0,06 Punkte hinter Elena Rybakina. Auch Jodie Burrage kann mit 6,75 Assen pro Match noch eine sehr gute Quote vorweisen.

Diese Zahlen belegen, dass der Aufschlag auch bei den Frauen in der Weltspitze ein immer stärkerer Faktor im Spiel ist. Angehende Serve-Bots wie bei den Männern sind jedoch in nächster Zeit nicht zu erwarten. Auch Elena Rybakina ist von diesem Status noch meilenweit entfernt. Und das ist auch gut so.