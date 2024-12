Mit Jannik Sinner beim Après-Ski

Bei einem Weihnachtsbesuch in der Südtiroler Heimat ließ sich Jannik Sinnerauch in der exklusiven Apres-Ski-Location „Club Moritzino“ blicken.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 28.12.2024, 19:52 Uhr

© Getty Images

Nachdem sich Sinner in Dubai intensiv auf die neue Saison vorbereitet, verbrachte der Südtiroler seine Weihnachtstage in seiner Heimatstadt Sexten. Zusammen mit seiner Familie und Freunden wollte der Weltranglistenerste noch einmal Kraft tanken, bevor die neue Saison in Australien beginnt. Sinner war einer der wenigen Tennisstars, die ihr Weihnachtsfest in der Heimat feiern konnten. Zverev war bereits zwei Tage vor Weihnachten nach Australien angereist, genauso wie Coco Gauff. Für die 20-jährige US-Amerikanerin ist es das erste Weihnachten, was sie nicht zu Hause verbringen wird.

Die Nummer Eins der Welt nahm sich aber diese Auszeit in den schneebedeckten Süditroler Bergen und ließ sich neben der Familienzeit auch ein Besuch beim Après-Ski nicht nehmen. Ziel war die unter Skifahrern und Prominenten angesagte Berghütte namens „Club Moritzino“, die auf 2100 Metern im Gadertal zu finden ist.

Nicht wenige Hobbyfahrer dürften nicht schlecht gestaunt haben, als Sinner in weißer Daunenjacke und schwarzer Sonnenbrille an ihnen vorbeispazierte. Mit guter Laune und Zeit für Selfies mit den Fans verbrachte der 23-Jährige zusammen mit Freunden ein paar Stunden auf der Berghütte.