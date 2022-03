Mit links? Kein Problem! John Jeffrey Wolf mit heißem Anwärter auf Shot of the Year

John Jeffrey Wolf hat beim ATP-Masters-1000-Event sein Zweit-Runden-Duell mit Stefanos Tsitsipas zwar verloren geben müssen, im Match aber für einen heißen Anwärter auf den Shot of the Year gesorgt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.03.2022, 12:56 Uhr

John Jeffrey Wolf hat beim ATP-Masters-1000-Event von Miami für einen heißen Anwärter auf den Shot of the Year gesorgt

Aus sportlicher Sicht wird JJ Wolf, wie der US-Amerikaner John Jeffrey gemeinhin bekannt ist, mit seinen Auftritten beim ATP-Masters-1000-Events von Miami doch einigermaßen zufrieden sein. Qualifikation geschafft, Runde eins überstanden und in der Runde der letzten 64 der Nummer drei des Turniers, Stefanos Tsitsipas, über weite Strecken Paroli geboten, so die passable Bilanz des Lokalmatadors.

In kollektiver Erinnerung wird JJ Wolf damit jedoch freilich nicht bleiben. Sehr wohl aber mit jenem außergewöhnlichen Moment, den der 23-Jährige gegen Ende des zweiten Satzes zu produzieren vermochte. Der Spielstand? 5:5, 15:0 für den Mann aus den USA. Der Ballwechsel? Wenig vielversprechend für Wolf. Tsitsipas schickt den Amerikaner mit einer sauberen cross-court Rückhand weit hinaus, was folgt, werden Tennisfans in diesem Jahr in so manchem Highlight-Reel wiederfinden.

JJ Wolf: "Ganzen Sommer mit links gespielt"

John Jeffrey Wolf erkennt die Aussichtslosigkeit der Situation, wechselt blitzschnell die Schlaghand - und passiert den anstürmenden Griechen mit seinem schwachen Arm sehenswert der Linie entlang. Die folgende Jubelpose: nadalesk, ist man geneigt zu sagen. Und mehr als passend. Das Geheimnis des Amerikaners? Er wärme gerne mit der linken Hand auf, wie Wolf im Anschluss an das Match gegen Tsitsipas erklärte. "Ich habe mir tatsächlich einmal das Handgelenk bei einem Fußballspiel gebrochen. Also habe ich einen ganzen Sommer mit links gespielt."

Kurzfristig hat dem US-Amerkaner dieser Ausnahmeschlag im Match mit Tsitsipas indes durchaus Auftrieb gegeben: Durchgang zwei ging einige Minuten später im Tiebreak an den Außenseiter, für die ganz große Sensation sollte es für JJ Wolf an diesem Samstag (Ortszeit) aber nicht reichen. Hinsichtlich einer äußerst guten Platzierung im Shot-of-the-Year-Ranking in diesem Jahr hat sich Wolf jedoch eine durchaus gute Ausgangsposition erspielt.

