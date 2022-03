Mit Titelgewinn in Acapulco - Rafael Nadal: 30 Titel ohne Satzverlust - einsame Spitze

Mit seinem Titelgewinn beim ATP-500-Event von Acapulco hat Rafael Nadal zum 30. Mal ein Turnier ohne Satzverlust gewonnen. Ein einsamer Spitzenwert in der Open Ära.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.03.2022, 07:11 Uhr

Rafael Nadal konnte in Acapulco seinen dritten Saisontitel feiern

Wer vier Mal die French Open gewinnt, ohne dabei einen Satz zu verlieren, dem gelingt das doch bestimmt auch an anderen Destinationen auf der ATP-Tour. So ist es. Zwar gibt es wohl kaum ein Turnier, das Rafael Nadal in seiner Laufbahn so dominiert hat, wie das Grand Slam am Bois de Bolougne, doch auch in anderen Events in seiner Laufbahn präsentierte sich der Spanier unantastbar.

So etwa vergangene Woche in Acapulco, wo der 21-fache Grand-Slam-Sieger nicht nur seinen dritten Titelgewinn der noch jungen Saison 2022 feierte, nein, dabei sogar ohne Satzverlust bleiben konnte. Der frischgebackene Weltranglistenerste Daniil Medvedev konnte Nadal im Halbfinale ebenso wenig gefährlich werden wie Cameron Norrie im Endspiel. Das Ergebnis: Nadal stürmte ohne Satzverlust zu Karrieretitel Nummer 91.

Nadal unantastbar in diesem Vergleich

Dass es für den Mallorquiner in Acapulco mit dem Titelgewinn klappte, ohne ein einziges Mal in den Entscheidungssatz gehen zu müssen, ist durchaus rekordverdächtig. Bereits zum 30. Mal ist es Nadal damit gelungen, ein Turnier makellos zu bestreiten - so oft wie keinem Spieler vor ihm. Gebrochen hat Nadal in Mexiko ohnedies nur seinen eigenen Rekord, bereits mit 29 Titelehren ohne Satzverlust weilte der 35-Jährige in diesem Vergleich an der Spitze (in der Open Ära).

Große Sorgen um den Platz an der Sonne in dieser Hinsicht muss sich Nadal auch längerfristig keine machen: Platz zwei bis vier in dieser Bestenliste entfallen auf Spieler, die den Schläger schon (lange) an den Nagel gehängt haben. Während Ivan Lendl 28 Titel ohne Satzverlust gewinnen konnte, waren es bei Jimmy Connors und John McEnroe jeweils deren 27. Guillermo Villas konnte 21 makellose Titelgewinne feiern. Und damit ebenso viele wie Nadals erster aktiver Verfolger: Roger Federer.