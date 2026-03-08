Modische Auftritte: Für Naomi Osaka eine Sache des guten Gefühls

Naomi Osaka setzte bei den Australian Open mit ihrem Walk-on-Court für ein modisches Statement. Die Japanerin stärkt mit diesen Auftritten vor allem ihr eigenes Selbstbewusstein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2026, 12:53 Uhr

© Getty Images Für Naomi Osaka ist der richtige Dress beim Match keine unwichtige Komponente.

Naomi Osaka hat in diesem Jahr bisher ihre Schlagzeilen in erster Linie mit der Outfitwahl beim Einlauf vor den Matches geschrieben. Bei den Australian Open sorgte die Japanerin in ihrem Erstrundenduell mit einem für Aufsehen, als sie mit weißem Schleier, Hut und Schirm den Center Court betrat. Der Auftritt sorgte aber auch für Kritik, da der Fokus bei Osaka doch angeblich nicht mehr auf dem Sport liegen sollte. Doch dem erteilt Osaka eine klare Absage: “Wenn ich diese Outfits trage, möchte ich auch lange im Turnier dabei sein.”

Stattdessen erzählte die ehemalige Weltranglistenerste, dass das Outifit sogar im direkten Zusammenhang mit ihrer mentalen Verfassung zusammenhängt. Denn die ehemalige Grand-Slam-Championesse glaubt an den Satz “Gut aussehen, gut spielen”

Osaka wartet schon länger Turnierverlauf

Sportlich lief es in Indian Wells zum Auftakt erfolgreich. In der ersten Runde siegte Osaka in zwei Sätzen gegen Victoria Kasintseva und trifft am heutigen Abend auf Camila Osorio. Osaka wartet seit ihren Australian-Open-Titel 2021 auf einen Turniersieg auf der WTA Tour. Im vergangenen Jahr gab es immerhin mal wieder bei einem WTA-Challenger eine Trophäe für die vierfache Grand-Slam-Siegerin. Auch in Indian Wells siegte Osaka bereits. 2018 feierte die 28-Jährige ihren ersten Titel auf der WTA Tour.