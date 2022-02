"Möchte für den Frieden bitten" - Daniil Medvedev mit starker Message über soziale Medien

Daniil Medvedev hat sich am Sonntagabend mit einer starken Message über die sozialen Medien zu Wort gemeldet. Der Russe appelliert darin für Frieden - den Kindern zuliebe.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.02.2022, 21:46 Uhr

Daniil Medvedev spricht sich erneut für Frieden aus

"Erinnert ihr euch noch daran, was ich nach dem Finale der Australian Open gesagt habe?", schrieb Daniil Medvedev am Sonntagabend in den sozialen Medien. Gemeint ist die Geschichte von Kindheitsträumen, zu der der Russe im Anschluss an seine Finalniederlage gegen Rafael Nadal ausgeholt hatte. Eine Geschichte von Träumen, aber auch eine Geschichte von Enttäuschung.

Und eine Geschichte, zu der Medvedev aus gegebenem Anlass am Sonntag erneut zurückgriff. "Heute möchte ich im Namen aller Kinder auf der Welt sprechen. Sie alle haben Träume, ihr Leben fängt gerade erst an, sie haben noch so viele schöne Erfahrungen vor sich: erste Freunde, erste große Gefühle", schrieb Medvedev auf Twitter. "Alles, was sie fühlen und sehen, ist das erste Mal in ihrem Leben. Deshalb möchte ich für den Frieden in der Welt bitten, für den Frieden zwischen den Ländern."

Rublev und Medvedev appellieren für Frieden

Bereits während dem ATP-500-Event von Acapulco hatte sich der Russe, der sportlich im Halbfinale gegen Rafael Nadal den Kürzeren zog, klar für den Frieden ausgesprochen - und damit das Vorgehen seines Heimatlandes im Ukraine-Krieg indirekt verurteilt. Auch Landsmann Andrey Rublev - selbst in Dubai im Einsatz - hatte bei seinen Auftritten mehrfach für Frieden appelliert.

Daniil Medvedev indes führte in seiner Nachricht weiter aus: "Kinder werden mit einem inneren Vertrauen in die Welt geboren, sie glauben so sehr an alles: an Menschen, an Liebe, an Sicherheit und Gerechtigkeit, an ihre Chancen im Leben. Lasst uns zusammen sein und ihnen zeigen, dass das wahr ist, denn jedes Kind sollte nicht aufhören zu träumen", so der 25-Jährige, der ab Montag erstmals auf Platz eins der Weltrangliste geführt wird. Versehen ist der Post mit dem Hashtag "#kiddontstopdreaming - "Kind, hör nicht auf zu träumen."