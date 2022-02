Monica Puig: Bald wieder Tennisschläger statt TV-Mikrofon?

Monica Puig, Olympiasiegerin in Rio de Janeiro 2016, plant wieder einmal ihr Comeback nach einer Ellbogen-Operation. Die letzten Monate hat sich die Frau aus Puerto Rico aber auch als TV-Expertin einen Namen gemacht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.02.2022, 15:45 Uhr

© ESPN International Monica Puig bei den US Open 2021

Im Sommer 2016 hat Monica Puig das Turnier ihres Lebens gespielt. Und wer Puig auf ihrem Weg zu olympischem Gold in Rio de Janeiro beobachtet hatte, der musste davon ausgehen, dass die Puerto Ricanerin auch auf der WTA-Tour unaufhaltsam Richtung Weltspitze stürmen würde. Aber: weit gefehlt. Puig hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, hat nach einer Ellbogen-Operation 2019 lediglich drei Matches bestritten.

Nun steht Puig wieder im Training, sie peilt eine Rückkehr in den Tenniszirkus für die europäische Sandplatz-Saison an, vielleicht in Rom. Sie hoffe auch ein paar Wildcards, damit sie ihr Protected Ranking nicht bei jedem Turnier nehmen müsse. Allerdings hat sie bislang noch keine Aufschläge trainiert, wie Puig gegenüber der Website der WTA erklärte. Das war ohnehin nicht die Stärke von Monica Puig. Umso wichtiger, dass das Service vor einer Rückkehr doch noch in Schwung kommt.

Puig bei den US Open im Einsatz

Die Verletzungspause hat Puig zur beruflichen Weiterbildung genutzt: als TV-Expertin für ESPN International. Erstmals im Einsatz war die 28-Jährige bei den US Open im vergangenen Sommer. „Manchmal kommen solche Gelegenheiten auf einen zu. Für mich war es der richtige Ort und die richtige Zeit.“ Ganz trivial war die Aufgabe aber nicht.

„Es war viel Arbeit“, so Puig weiter. „Ich schätze jetzt die journalistische Seite mehr, die vielen Stunden, die man investieren muss. JournalistInnen müssen sich alle Matches anschauen, Statistiken studieren. Ich dachte, dass es für eine Spielerin bei einem Grand Slam verrückt zuginge. Aber eine Journalistin bei einem Major zu sein, das ist aus einer anderen Welt. Ich ziehe meinen Hut.“