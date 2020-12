Monica Seles - „Serena Williams hat mich immer inspiriert“

Tennis-Legende Monica Seles hat in einem Interview erklärt, dass Serena Williams sie inspiriert habe - dabei ist die US-Amerikanerin deutlich jünger als sie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2020, 09:26 Uhr

© Getty Images Monica Seles hat sich aus dem Tennissport fast komplett zurückgezogen

Monica Seles hat sich wie ihre langjährige Rivalin Steffi Graf nach dem Ende ihrer Karriere vom Tennissport weitestgehend zurückgezogen. Ab und zu zeigt sich die gebürtige Serbin als Botschafterin der WTA, etwa beim Saison-Endturnier, als Super-Coach sollte man die mittlerweile 47-Jährige aber nicht auf der Rechnung haben.

Neun Majors hat Monica Seles in ihrer grandiosen Karriere gewonnen, hätte es das Attentat eines Verrückten 1993 in Hamburg nicht gegeben - es wären sicherlich deutlich mehr geworden. Vielleicht sogar 23, so viele, wie sie gerade Serena Williams innehat? Von der US-Amerikanerin zeigt sich Monica Seles viele Jahre nach dem ersten Treffen in Chicago 1997 immer noch beeindruckt. Serena war damals mit einer Wildcard in das Turnier gekommen, stand in den WTA-Charts auf Platz 304. Und schlug Seles mit 4:6, 6:1 und 6:1.

Serena schlägt Seles als 17-Jährige

„Ich werde den Tag nie vergessen, als ich Nummer eins der Welt war und gegen sie in Chicago gespielt hat“, erzählte Seles in einem Interview mit laureus.com. „Ich glaube, sie war 17, es war ihre erstes Turnier. Und sie hat mich abgezogen. Ich weiß noch, dass ich an diesem Abend in mein Hotel zurückgefahren bin, meinen Manager angerufen und gesagt habe: ´Meine Tage sind gezählt´. Das konnte ich als Spielerin spüren trotz ihres jungen Alters.“

319 Wochen lang stand Monica Seles an der Spitze der WTA-Weltrangliste, nur Steffi Graf und Martina Navratilova hatten die Spitzenposition länger inne. „Serena ist wirklich die letzte Spielerin aus meiner Generation, gegen die ich gespielt habe. Auf eine komische Art habe ich eine Verbindung zu ihr. Ich glaube, wenn sie zurücktritt, wird es für mich ein wenig schwieriger sein, eine Beziehung zum Tennis zu finden.“

„Ich habe Serena immer so sehr bewundert“, legte Seles dann noch nach. „Ich habe sie das erste Mal gesehen, als sie zehn Jahre alt war. Und ihre Arbeitseinstellung, ihre Zielstrebigkeit und vor allem ihr Herz, haben mich in vielerlei Hinsicht inspiriert. Ich weiß, sie sagt immer, dass ich sie inspiriert hätte. Aber umgekehrt war es mindestens genau so stark.