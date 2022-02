Montpellier, Cordoba & Pune - So geht es auf der Tour weiter

Während die Frauen in der laufenden Woche pausieren, schlagen die Männer in Montpellier, Cordoba und Pune auf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.02.2022, 12:50 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev schlägt in dieser Woche in Montpellier auf

Erst am Sonntag gingen die Australian Open mit dem epischen Fünfsatzsieg von Rafael Nadal zu Ende, schon am Montag starteten auf drei verschiedenen Kontinenten die nächsten Turniere. Zumindest die Damen dürfen dieser Tage pausieren, für die Herren geht es in Montpellier, Cordoba und Pune um die nächsten Punkte.

Aus deutscher Sicht wird es insbesondere in Montpellier interessant, wird doch Alexander Zverev in Frankreich dank einer Wildcard an den Start gehen. Der Weltranglistendritte ist nach dem enttäuschenden Achtelfinalaus in Melbourne auf Wiedergutmachung aus und eröffnet in Montpellier gegen Ilya Ivashka oder Mackenzie McDonald. Die größten Konkurrenten auf den Turniersieg sind Roberto Bautista Agut und Gael Monfils.

Altmaier und Novak in Pune am Start

Im indischen Pune geht Aslan Karastev als klarer Favorit in die Turnierwoche. Der Weltranglisten-15. liegt im ATP-Ranking stolze 51 Plätze vor der Nummer zwei des Events, Lorenzo Musetti. Der Deutsche Daniel Altmaier ist an Position fünf gesetzt und konnte seine Auftaktpartie bereits für sich entscheiden, der Österreicher Dennis Novak steigt erst am Dienstag gegen Bernabe Zapata Miralles ins Turniergeschehen ein.

Während sowohl in Montpellier als auch in Pune auf Hartplatz gespielt wird, steigt in Cordoba das erste Sandplatzturnier des Jahres. Topgesetzt ist der argentinische Lokalmatador Diego Schwartzman, der nach der Absage von Dominic Thiem neben dem chilenischen Sandplatzspezialisten Cristian Garin als heißester Anwärter auf den Titel gilt. Der einzige deutsche Vertreter, Yannick Hanfmann, verlor seine Auftaktpartie gegen Juan Ignacio Londero in zwei Sätzen.

