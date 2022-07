Montreal vor Augen: Rafael Nadal kehrt auf den Trainingsplatz zurück

Rafael Nadal ist am Montag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Seinen nächsten Auftritt will der Spanier beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal absolvieren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.07.2022, 20:08 Uhr

© Getty Images In Wimbledon musste Rafael Nadal w.o. geben

Rafael Nadal ist nur eineinhalb Wochen nach seiner verletzungsbedingten Absage der Wimbledon-Halbfinalpartie gegen Nick Kyrgios auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Wie Bilder in den sozialen Medien zeigen, trainierte der 22-fache Grand-Slam-Sieger am Montag in der "Rafa Nadal Academy" auf Mallorca.

Der Heilungsprozess seiner in Wimbledon erlittenen Bauchmuskelverletzung verläuft somit offenbar nach Plan. Schon in London hatte der 36-Jährige angekündigt, nach rund einer Woche wieder auf dem Court stehen zu wollen. Einzig beim Aufschlagen muss sich Nadal noch einige Tage gedulden.

Einer Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal dürfte dennoch nichts im Wege stehen. Wie Turnierdirektor Eugene Lapierre zuletzt ankündigte, will Nadal in Kanada auf die Tour zurückkehren. Der Spanier habe sein Hotelzimmer bereits gebucht, verriet Lapierre bei einer Pressekonferenz.

Da Nadal derzeit nicht mit einem Start in Cincinnati plant, soll ihm das Event in Montreal als einziges Vorbereitungsturnier auf die US Open dienen. In New York hat der Weltranglistendritte auch aufgrund der zu erwartenden Absenz von Novak Djokovic die Chance, seinen Vorpsrung in der ewigen Grand-Slam-Bestenliste wieder auf zwei Titel auszubauen.