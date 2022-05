München-Champion Holger Rune - Ab nächster Woche dann mit Führerschein?

Holger Rune hat das ATP-Tour-250-Turnier in München gewonnen. Seinen Sonderpreis, einen BMW i4, kann der Däne aber erst in einer Woche nutzen. Dann möchte er die Führerscheinprüfung ablegen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.05.2022, 16:37 Uhr

© Getty Images Die Lederhose hat an den Beinen des Champions von München Tradition

Nach seinem Erfolg gegen Alexander Zverev am Mittwoch wurde Holger Rune gefragt, ob denn der Gewinnerwagen beim ATP-Tour-250-Turnier in München, ein BMW i4, ein zusätzlicher Anreiz für ihn sei. Natürlich, gab Rune sinngemäß zurück, alleine: er habe ja noch gar keinen Führerschein. Weshalb die Siegerehrung nach dem wegen einer Erkrankung von Botic van de Zandschulp kurz ausgefallenen Endspiel eine Premiere brachte: Erstmals durfte der Champion von München nur auf dem Beifahrersitz des Siegerautos mitfahren.

Rune, der erst am Donnerstag seinen 19. Geburtstag gefeiert hatte - und das mit einem 6:2 und 6:0 gegen Emil Ruusuvuori - tat dies mit einer bayerischen Lederhose als Beinkleid, auch so eine Tradition in München, die erstmals 2015 zum Tragen kam. Damals durfte sich Andy Murray feiern lassen, nach einem epischen Montagsfinale gegen Philipp Kohlschreiber.

Lange warten wollte Holger Rune eigenen Angaben übrigens, bevor er sein neues Gefährt auch steuern darf: Kommende Woche bereits sollte es mit dem Führerschein klappen. Das sagte der Youngster auf dem Court. Bei der abschließenden Sieger-Pressekonferenz war sich Rune nicht mehr ganz so sicher, wann es nun wirklich mit der Fahrerlaubnis klappen wird. Wenn es aber so weit ist, dann könnte Rune das Auto übrigens in der Nähe der zwei von Alexander Zverev gewonnenen abstellen: Wie die deutsche Nummer eins wohnt auch Rune längst in Monte Carlo.

Rune verzichtete auf Quali-Antritt in Madrid

Während der Turnierwoche in München war Rune jedenfalls nie vom richtigen Weg abgekommen. In den Matches gegen Jiri Lehecka, Zverev, Ruusuvuori und im samstäglichen Halbfinale gegen Oscar Otte gab er keine Satz ab, im Endspiel gegen van de Zandschulp war er gerade davor, einen 1:4-Rückstand zu egalisieren. Der Teenager war hinsichtlich eines erfolgreichen Abschlusses der zeit in der bayerischen Landeshauptstadt so zuversichtlich, dass er auf einen Start bei der Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier gleich von vornherein verzichtete.

Es hat sich ausgezahlt. Zum einen wegen der Premiere als Turniersieger auf der ATP-Tour. Und zum anderen, weil Holger Vitus Nodskov Rune in der kommenden Woche nun tatsächlich Zeit hat, sich um seinen Führerschein zu kümmern.

