Murray, Nadal, Rublev, der Davis Cup - was wir in Abu Dhabi gelernt haben

Drei Tage Spitzentennis in Abu Dhabi. Die Mubadala World Tennis Championships haben auch in Hinblick auf den Davis Cup einige Erkenntnisse gebracht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.12.2021, 09:46 Uhr

© Getty Images Andy Murray darf mit dem Trip nach Abu Dhabi sehr zufrieden sein

Die dreitägige Tennissause in Abu Dhabi ist also am gestrigen Samstag mit dem Sieg von Andrey Rublev gegen Andy Murray zu ihrem Ende gekommen. Das war´s zunächst einmal mit hochkarätig besetzten Tennismatches. Die nächsten wird es erst beim ATP Cup Anfang 2022 in Sydney geben. Was uns ein wenig Zeit gibt, um über die Erkenntnisse der Mubadala World Tennis Championships zu sinnieren.

Ein Davis-Cup-Finale in Abu Dhabi? Ja, aber …

Vor wenigen Tagen schien es ja schon ausgemacht, dass die Finalrunde für den Davis Cup im kommenden Jahr von Madrid nach Abu Dhabi wandert. Dann muss sich hinter den Kulissen wohl Widerstand gegen den ambitionierten Plan geregt haben, die ITF wollte jedenfalls am vergangenen Sonntag doch nicht bekanntgeben, wo 2022 gespielt wird. Der Charme von Abu Dhabi läge in der sicherlich großzügigen finanziellen Abfindung für die ITF und damit die Verbände. Und darin, dass ein Davis-Cup-Finale auch mal wieder unter freiem Himmel gespielt werden könnte.

Andererseits war die Auflage in diesem Jahr ja, dass die Spielorte Turin und Innsbruck wenigstens annähernd auf derselben Höhenlage angesiedelt waren wie Madrid. Sollten nun 2022 die Finalrunden vor Abu Dhabi in bis zu vier verschiedenen Städten ausgetragen werden, so könnte die Ortsauswahl schwierig werden. Es sei denn, man findet Austragungsstätten, die ebenfalls Freilufttennis bieten können.

Andy Murray will es offensiv anlegen

Abu Dhabi war aber auch ein Testlauf für Andy Murray und Jan de Witt. Gemessen an den Ergebnissen könnte diese Zusammenarbeit auch in Zukunft Früchte tragen. Murray gewann gegen Daniel Evans und gegen Rafael Nadal, spielte im Finale gegen Andrey Rublev trotz Break-Rückstands im zweiten Satz noch einmal bis in ein Tiebreak durch.

Auffällig dabei: Die neue Idee im Spielansatz von Murray könnte sein, die Ballwechsel deutlich zu verkürzen. Der dreimalige Major-Gewinner tauchte erstaunlich oft am Netz auf, manchmal auch nach nicht ganz gelungenen Vorbereitungsschlägen.

Andrey Rublev ist der Marathonmann

76 Einzel- und 31 Doppel-Partien hat Andrey Rublev während der Saison 2021 bestritten. Und danach zwei, drei Tage Golf gespielt. Diese haben Rublev aber offenbar gereicht, um wieder zu Kräften zu kommen. Gegen Murray leistete sich der Russe zwar gegen Ende des zweiten Satzes einen kleinen Hänger, gewann dann aber doch ungefährdet im Tiebreak. Und jetzt? Hat Rublev ziemlich genau zwei Wochen lang Zeit, um vielleicht doch noch ein wenig auszuspannen. Beim ATP Cup, der am 1. Januar 2022 beginnt, wird er aber gleich wieder gefordert sein.

Auffällig in Abu Dhabi übrigens: Wiewohl Rublev und Murray von unterschiedlichen Ausrüstern eingekleidet werden, haben die beiden Finalisten es dennoch zustande gebracht, fast wie Zwillinge zum Endspiel einzulaufen: sehr dunkle, ins Schwarze gehende Hosen, dazu ein Oberteil, dass mit einem dunklen Pastellgrün wohl zutreffend beschrieben ist.

Rafael Nadal braucht noch Zeit

Rafael Nadal hat sich im Herbst 2021 auch anderen Dingen als dem Tenniscourt gewidmet, man hat den Matador öfter als gewohnt auf seiner Yacht gesehen. Das letzte Match vor Abu Dhabi hatte Nadal in Washington bestritten, auch schon eine Weile her. Kein Wunder also, dass der Spanier bei seinen beiden Einsätzen gegen Murray und Denis Shapovalov manchen Bällen nicht mit derselben Verve nachgelaufen ist, wie dies in einem Achtelfinal-Match bei einem Major der Fall gewesen wäre.

Macht aber nichts. Bis zu den Australian Open ist ja beinahe noch ein ganzer Monat Zeit. Und für das Finetuning hat Rafa ja auch bei einem Vorbereitungsturnier in Melbourne genannt.