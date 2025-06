Musettis Meisterstück: Von der Clay-Explosion in die Top Ten

Lorenzo Musetti hat 2025 den Turbo eingelegt. Mit einem furiosen Lauf durch die Sandplatzsaison katapultierte sich der 23-Jährige auf Rang 7 der Weltrangliste, die derzeit höchste Position seiner Karriere. Jetzt wartet im Viertelfinale von Roland Garros Frances Tiafoe, doch Musetti wirkt so komplett wie nie zuvor.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 22:52 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti

Raketenstart 2025: Vom Talent zur Weltranglisten-Sieben

Halbfinale in Rom und Madrid, Finale beim Monte-Carlo Masters – diese Resultate ließen Lorenzo Musettis Punktekonto anschwellen und machten ihn innerhalb weniger Wochen zum festen Mitglied der Top 10. Seit dem 26. Mai 2025 wird der Italiener offiziell als Nummer 7 der ATP-Weltrangliste geführt. So hoch im Ranking stand er zuvor noch nie.

Trickkiste ohne Boden

Dabei scheint Musetti sein Arsenal an Schlägen noch verfeinert zu haben. Er kombiniert seine giftige Topspin-Vorhand mit millimetergenauen Stoppbällen und platzierten tiefen Rückhandschlägen und schaltet munter zwischen Drive-Slice, Kick-Aufschlag und Serve-and-Volley um. Damit zwingt er seine Gegner dazu, sich ständig neu orientieren zu müssen. Diese vertiefte Vielseitigkeit macht Musetti auf der langsamen Asche ebenso unberechenbar wie hart zu knacken.

Defensive Mauer und stählerne Nerven

Besonders auffällig ist Musettis Rückwärtsbewegung: Er gleitet zur Zeit fast so mühelos in die Ecken des Courts wie einst der junge Novak Djokovic. Egal ob einhändige Rückhand oder Vorhand-Counter: Er bringt alles mit Länge und hohem Absprung zurück. Dazu kommt eine mentale Reife, die 2025 mehrfach den Ausschlag gab. Im Achtelfinale gegen Holger Rune etwa blieb er in jeder Druckphase fokussiert und entschied fast alle ‘Big Points’ für sich.

Anstehendes Duell gegen Tiafoe

Heute wartet mit Frances Tiafoe der nächste harte Gegner auf Musetti. Der US-Amerikaner schrieb vorgestern Geschichte, indem er als erster US-Spieler seit Andre Agassi 1995 das Roland-Garros-Viertelfinale erreichte, ohne einen einzigen Satz abzugeben. Agassi allerdings verlor damals die Runde der letzten Acht. Tiafoe wird sich auf jeden Fall anstrengen müssen, will er gegen Musetti in seiner derzeitigen Form bestehen.