„Music in the Air“ vor dem Ladies Showdown in New York

Bevor heute Abend ab 22 Uhr MESZ im Arthur Ashe die Ernsthaftigkeit im Finale zwischen Coco Gauff und Aryna Sabalenka einkehrt, sorgten im Vorfeld einige Videos in den Social Media für eine musikalische Einstimmung rund um die beiden Protagonistinnen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.09.2023, 12:55 Uhr

© Getty Images Auch beim "Walk on" lässt sich Coco Gaff gerne musikalisch beschallen.

Bereits im Herren-Wettbewerb amüsierten sich die Tennisfans weltweit, als der junge Schweizer Dominic Stricker beim letzten Seitenwechsel in seinem erfolgreichen 5-Satz-Coup gegen Stefanos Tsitsipas beim eingespielten Whitney Houston-Klassiker „I wanna dance with somebody“ mitsang, um sich die nötige Lockerheit für die letzte Prüfung im Match zu holen.

Nach ihrem Finaleinzug beim Major in New York tauchte von Coco Gauff ein Video im Netz auf, das seitdem viral geht. Zu sehen darauf ist die junge Coco, wie sie im Rahmen eines Kid’s Days auf den Rängen der Tennisarena zu den Klängen des Songs „Call me maybe“ von Carly Rae Jepsen begeistert mittanzt.

Eine Spur martialischer ging es nach dem Finaleinzug von Aryna Sabalenka zu, die normalerweise auch keine Chance auslässt, ihre Hüften zu rhythmischen Klängen zu bewegen. Nicht zum Tanzen bestimmt, aber die Freude über den Erfolg seiner Landsfrau zum Ausdruck bringend, stimmte der belarussische Kommentator des Matches ein „Eye of the tiger“ der Band Survivor an und wollte dabei gar nicht mehr aufhören.

Egal wie der mit Spannung erwartete Schlussakt im Damen-Einzel enden wird, dürfte eines jedoch gewiss sein: Der DJ im showträchtigen Arthur Ashe wird bestimmt den richtigen Beat zur Einstimmung finden.

