Mutterfreuden - Taylor Townsend ist schwanger!

Die Weltranglisten-90. Taylor Townsend erwartet ihr erstes Kind. Das gab die US-Amerikanerin auf Instagram bekannt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.10.2020, 11:44 Uhr

© Getty Images Taylor Townsend wird zum ersten Mal Mutter!

Aus sportlicher Sicht hätte das Jahr 2020 aus Taylor Townsends Sicht durchaus besser verlaufen können. Auf der WTA-Tour fuhr die 24-Jährige heuer erst einen Sieg ein, inklusive Challenger-Turnieren steht die US-Amerikanerin bei einer mageren Bilanz von vier Siegen und sechs Niederlagen.

Doch Townsend hat dennoch allen Grund zur Freude: Wie sie auf Instagram bekanntgab, erwartet die Weltranglisten-90. ihr erstes Kind. "Das Leben hat eine lustige Art, dich genau dorthin zu bringen, wo du sein sollst. Ich freue mich sehr, mich auf die Mutterschafts-Reise zu begeben", schrieb Townsend.

https://www.instagram.com/tv/CGUo8dSgVgR/?utm_source=ig_web_copy_link

Was die Schwangerschaft für ihren sportlichen Werdegang bedeutet, ist derzeit naturgemäß noch nicht geklärt. Townsend galt einst - auch dank ihrer unorthodoxen Spielweise - als eines der spannendsten US-amerikanischen Talente, stand an Nummer eins der Junioren-Weltrangliste und gewann 2012 bei den Grand-Slam-Turnieren der Juniorinnen insgesamt vier Titel, einen im Einzel und drei im Doppel.

Auch bei den diesjährigen US Open stellte Townsend ihre Qualitäten im Doppel unter Beweis. An der Seite von Asia Muhammad scheiterte sie erst im Halbfinale an Nicole Melichar und Yifan Xu. Im Doppel auftreten, das kann Townsend also schon einmal - sicherlich keine schlechten Voraussetzungen für eine baldige Mutter.