MyPadel: DTB launcht neue Padelmarke und digitale Plattform

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat für die Sportart Padel eine neue Marke geschaffen: MyPadel. Unter diesem Dach bündelt der Verband künftig alle Aktivitäten rund um Padel und launcht mit der Plattform mypadel.de powered by Cupra zugleich eine eigene digitale Plattform.

zuletzt bearbeitet: 16.09.2025, 14:48 Uhr

Padel im DTB wird mitreißend, dynamisch und noch spannender – so wie es die Sportart verdient. MyPadel vereint die gesamten Initiativen des mitgliederstärksten Tennisverbandes der Welt und seiner Landesverbände rund um die Sportart Padel, für die der DTB offiziell vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als zuständiger Dachverband in Deutschland anerkannt ist.



„Immer mehr Menschen in Deutschland begeistern sich für Padel. Mit MyPadel haben wir für diese wachsende Zielgruppe ein neues Zuhause geschaffen und unser Padelprofil geschärft. Das ist für uns der nächste große Meilenstein in der Förderung der Sportart“, so DTB-Vorstand Veronika Rücker. „MyPadel ist mitreißend und dynamisch und spricht die gesamte Padelcommunity an.“

MyPadel: Lifestyle, Sportentwicklung und mehr



Bereits seit Anfang 2022 investiert der DTB systematisch in die Weiterentwicklung der Sportart Padel. Infolgedessen hat sich der Verband unter anderem mit den vier Themenbereichen Infrastrukturausbau, Wettkampfformate, Trainerausbildung und Öffentlichkeitsarbeit auseinandergesetzt. Damit die Sportart für eine breite Masse zugänglich wird, werden (Tennis)-Vereine beraten und umfangreiche Informationen zur Verfügung gestellt, sodass Jahr für Jahr immer mehr Padelplätze in Deutschland entstehen und zahlreiche in Planung sind. Die CERTINA German Padel Tour für den ambitionierten Wettkampfspieler macht den Sport erlebbar und die vom DOSB anerkannte C-Trainer-Lizenz sorgt für die Qualifizierung von Trainer:innen.



Dadurch hat sich eine echte Padelcommunity geformt. Unter den über 1.5 Millionen Mitgliedern im DTB finden sich viele Padelbegeisterte und immer mehr kommen dazu.

Für sie gibt es nun eine eigene Marke: MyPadel transportiert den Lifestyle und Communitygedanken der Sportart und gibt den Padelaktivitäten des DTB ein neues Dach.



mypadel.de powered by CUPRA – Padelmarke auch online erleben



Zeitgleich zum Launch der Marke geht auch mypadel.de powered by CUPRA live. Das Portal, macht die Sportart online erlebbar. In den vier Kategorien „Club“, „Coach“, „Play“ und „Event“ finden die verschiedenen Zielgruppen alles, was sie brauchen, um noch besser und noch öfter Padel zu spielen, sich zu informieren und die Sportart online zu erleben.



Egal ob Fan, Spieler:in, Trainer:in oder Vereinsfunktionär:in – mypadel.de powered by CUPRA ist der neue digitale Court für die gesamte deutsche Padelcommunity. Mit dem Padelplatzfinder können Spieler:innen und Interessierte schon jetzt den Court in ihrer Nähe finden. In Kürze folgen weitere digitale Module mit allen Informationen zu den Padel Ligen im DTB und seinen Landesverbänden. Auch die CERTINA German Padel Tour findet perspektivisch auf mypadel.de powered by CUPRA mit einem eigenen Turnierkalender inkl. Anmeldemöglichkeiten und der Darstellung des toureigenen Rankings eine neue Heimat. Ergänzt wird das digitale Angebot durch die Einbindung eines Veranstaltungskalenders mit allen Aus- und Weiterbildungsangeboten für Trainer:innen und Vereinsvertreter:innen wie Interessierte.



„Der deutschen Padelcommunity hat lange eine zentrale Anlaufstelle gefehlt. Hier schaffen wir nun ein attraktives Angebot. Mypadel.de powered by CUPRA erleichtert den unterschiedlichen Zielgruppen den Zugang zum Sport, indem die Plattform alle wichtigen Informationen nutzerfreundlich und intuitiv bereithält“, so Rücker.

Das neue Portal des DTB enthält News, Informationen, Angebote und Services des Dachverbandes und zeichnet sich durch ein modernes Erscheinungsbild und eine hochwertige Optik aus.

