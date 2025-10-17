Promi Padel WM: Angelique Kerber springt für Lena Gercke ein

Angelique Kerber wird am kommenden Samstag (18. Oktober) bei der Promi Padel WM auf ProSieben teilnehmen - und geht als Mit-Favoritin in den Wettbewerb.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 14:32 Uhr

Acht Promi-Doppel spielen am Samstag, 18. Oktober 2025, um den PadelCity Cup - und nun mischt auch eine mit, die mit dem Schläger umgehen kann wie kaum eine andere. Angelique Kerber, Wimbledonsiegerin, ehemalige Nummer 1 der Tenniswelt, springt kurzfristig ein. Denn: Lena Gercke, erste Siegerin bei Germany's Next Topmodel, hatte sich beim Training verletzt.

Und das nicht zu knapp. “Ich muss sagen, mit dieser Diagnose habe ich auf keinen Fall gerechnet. Wie kann man von einmal umknicken sich 3 Knochen anbrechen und 2 Bänder reißen? Irgendwie habe ich noch gar keine Zeit gehabt das so richtig zu realisieren, was das für mich in den nächsten Wochen (vorallem als Mutter von zwei kleinen Kindern!) bedeutet”, schrieb sie nach der Diagnose. Gute Besserung…

Kerber nimmt nun also Gerckes Platz ein, an der Seite von Ex-Fußballer Mario Gomez.

Kerber hatte im Sommer ihr zweites Kind auf die Welt gebracht. Am vergangenen Sonntag hatte sie das Luxemburg Ladies Masters, ein Einladungsturnier mit Altstars der Szene, für sich entschieden.

Promi Padel WM: Auch Mischa Zverev ist dabei

Nun also Padel, mit teils überraschender Konkurrenz. Die weiteren Teams nämlich: Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Moderator Christian Düren, Influencerin Dagi Bee und Moderator Daniel Boschmann, Ex-Fußballer Marcell Jansen und Youtuber Stephan Gerick, Ex-Fußballer Mats Hummels und Mischa Zverev (!), die beiden Ex-Fußballer Christoph Kramer und Marc Rzatkowski, Bachelor Dominik Struckmann und Influencerin Karo Kauer sowie Content Creator Younes Zarou und Boris-Becker-Sohn Elias Becker.

Am Samstag um 20.15 Uhr geht's los, ProSieben und Joyn übertragen im TV und Livestream.