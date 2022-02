Na, schau: Stan Wawrinka bereitet Comeback vor

Die Fans von Stan Wawrinka dürfen auf eine baldige Rückkehr des Schweizers auf die ATP-Tour hoffen. Wawrinka hat das Training wieder aufgenommen, wie ein Post in den sozialen Medien nahelegt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.02.2022, 06:33 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka bei seinem bislang letzten Auftritt auf der ATP-Tour: 2021 in Doha

Stan Wawrinka war einer jener Männer, die Rafael Nadal lange dessen zweiten Triumph bei den Australian Open vorenthalten haben. Nachdem Nadal im Endspiel 2012 gegen Novak Djokovic viele Chancen liegen ließ, musste sich der Spanier, von Rückenproblemen geplagt, zwei Jahre später im Finale Wawrinka geschlagen geben. Für den Schweizer war es der erste Major-Sieg überhaupt, zwei weitere sollten folgen: 2015 in Roland Garros und 2016 bei den US Open. Nadal hat am vergangenen Sonntag sein zweites Glück in Melbourne gefunden, Wawrinka wird genau hingesehen haben. Denn wie Nadal hat auch er in den letzten Jahren vermehrt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, hauptsächlich im Knie.

So lange hat man nun nichts mehr von Stan Wawrinka gehört, dass der geneigte Tennisfreund fast annehmen könnte, dass ein Rücktritt eher früher als später verkündet wird. Dem scheint nun nicht so zu sein: Wawrinka ist zurück im Training, seine immer noch herrliche Rückhand stellte er auf Twitter aus. Unterlegt mit den Hashtags #backsoon und #TrustTheProcess. Letzteres Motto verfolgt Wawrinka schon länger, „erfunden“ wurde der Slogan eigentlich vom NBA Team der Philadelphia 76ers.

Wawrinka schlägt Karatsev in Prag

Wawrinka ist mittlerweile 36 Jahre alt, in der vergangenen Saison konnte er lediglich sechs Matches bestreiten, die Bilanz war ausgeglichen. Den bislang letzten Auftritt gab es in Doha, wo Wawrinka Lloyd Harris in drei knappen Sätzen unterlag. Die fehlenden Matches schlagen sich in der ATP-Weltrangliste natürlich nieder, Stan Wawrinka wird nur noch an Position 159 geführt.

Wie Wawrinka sein Comeback anlegen wird, darauf darf die Tennisgemeinde gespannt sein. Schon im Sommer 2020, nach der weltweiten Spielpause aufgrund des Corona-Virus, hat Wawrinka gezeigt, dass er sich nicht zu schade dafür ist, auch bei ATP-Challenger-Turnieren an den Start zu gehen. Gleich zweimal war dies vor zweieinhalb Jahren der Fall, jeweils in Prag. Das erste Turnier gewann Wawrinka damals übrigens im Endspiel gegen einen gewissen Aslan Karatsev. Der sollte Anfang 2021 mit dem Einzug in das Halbfinale der Australian Open groß rauskommen. Auf so einen Run hofft wohl auch Stan Wawrinka ein letztes Mal.