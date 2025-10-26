Nach 14 Wochen Pause: Grigor Dimitrov ist zurück!

Grigor Dimitrov wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris sein Comeback geben. Der Bulgare hatte sich in Wimbledon im Match gegen Jannik Sinner verletzt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.10.2025, 17:31 Uhr

© Getty Images Hoffentlich bleiben Grigor in Zukunft solche Schmerzen erspart

Wenn jemand wirklich nah dran war, Jannik Sinner auf dem Weg zu dessen ersten Wimbledon-Sieg zu stoppen, dann Grigor Dimitrov. Der Bulgare führte im Achtelfinale gegen Sinner mit 2:0-Sätzen, brachte den Südtiroler mit seinem variablen Spiel ein ums andere Mal zur Verzweiflung. Beim Stand von 2:2 im dritten Durchgang kam dann das abrupte Ende.

Es war das fünfte (!) Grand-Slam-Turnier in Folge, bei dem Grigor Dimitrov aufgrund einer Verletzung zurückziehen musste. Diesmal aber dauerte die Rekonvaleszenz länger. 14 Wochen lang war der mittlerweile 34-Jährige zum Zuschauen verdammt. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris kehrt er nun zurück. Und gibt dabei Nicolas Mahut auch gleich Geleitschutz in dessen letztes ATP-Event.

Dimitrov schon auf 2026 fokussiert

Im Einzel hat Dimitrov mit Giovanni Mpetshi Perricard eine spannende Aufgabe gezogen, im Fall eines Sieges würde es entweder gegen Daniil Medvedev oder Jaume Munar gehen. Ergebnisse sind aber beim Comeback wohl nur Nebensache. Er freue sich, wieder bei den Jungs zu sein, erklärte der Veteran vor Turnierbeginn.

„Ich habe diese letzten Turniere des Jahres immer geliebt“, erklärte Dimitrov gegenüber der Website der ATP. „Grundsätzlich will ich aktuell nicht zu viel nachdenken, nur versuchen, so nett als möglich zu mir und zu meinem Körper zu sein. Und mich selbst zu testen, um zu sehen, woran ich noch arbeiten muss, vor allem wenn es um die kommende Saison geht.“

