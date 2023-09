Nach Aufgabe bei den US Open: Dominic Thiem erwartet "Ergebnisse in den kommenden Tagen"

Nach seiner Aufgabe bei den US Open hat sich Dominic Thiem am Dienstag dem angekündigten "Ganzkörper-Check" unterzogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.09.2023, 17:41 Uhr

Bei den US Open musste Dominic Thiem in der zweiten Runde aufgeben

Wenige Tage nach seinem 30. Geburtstag hat sich Dominic Thiem in einer Botschaft in den sozialen Medien an seine Fans gewandt - und dabei "ein kleines Update" geliefert. Demnach befindet sich der Niederösterreicher aktuell in Salzburg, wo er sich am Dienstag dem angekündigten "Ganzkörper-Check" unterzog.

Hintergrund: Thiem kämpft seit einiger Zeit mit starken Bauchschmerzen und musste aufgrund dieser in der zweiten Runde der US Open gegen Ben Shelton aufgeben. Unmittelbar danach kündigte sein Bruder und Manager Moritz, der zunächst noch "eine Art Gastritis" als Diagnose publik gemacht hatte, weitreichende Untersuchungen an.

Thiem in New York spielerisch gut unterwegs

Diese seien in Salzburg nun durchgeführt worden, erklärte Thiem. "Ich erwarte die Ergebnisse in den kommenden Tagen und werde euch auf dem Laufenden halten", ergänzte der ehemalige Weltranglistendritte, der in New York seinen ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier seit den Australian Open 2021 gefeiert hatte.

Seinen nächsten Auftritt würde Thiem plangemäß beim Challenger-Turnier in Bad Waltersdorf (18. bis 24. September) absolvieren. Bis Jahresende droht dem US-Open-Sieger von 2020 ein Rückfall in der Weltrangliste, hat er nach einem guten Saisonendspurt im Vorjahr - unter anderem erreichte Thiem in Gijon und Antwerpen jeweils das Halbfinale - doch einige Punkte zu verteidigen. Aktuell liegt Thiem im Ranking auf Platz 81.