Nach Aufregung in Cincinnati - wie viel Flagge darf man bei den US Open zeigen?

In Cincinnati wurde eine Besucherin, die in eine ukrainische Flagge gehüllt ein Match zweier Russinnen beobachtet hatte, von der Anlage geleitet. Wird es bei den US Open zu ähnlichen Vorfällen kommen?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2022, 14:33 Uhr

© Getty Images Wie groß ist zu groß? Diese Frage wird auch bei den US Open zu beantworten sein

Im Tennissport ist es keineswegs ungewöhnlich, dass die Fans ihre Unterstützung bestimmter SpielerInnen auch durch das Schwenken von Fahnen bekunden. Vor allem natürlich in den Team-Wettbewerben. Aber auch bei einzelnen Turnieren. In Cincinnati wurde nun am Montag eine Zuschauerin von der Anlage verwiesen, die sich in eine ukrainische Flagge gehüllt ein Qualifikations-Match angesehen hat. Allerdings fühlten sich die beiden Beteiligten, Anna Kalinskaya und Anastasia Potapova, durch diese Flagge gestört. Kalinskaya wie auch Potapova kommen aus Russland.

Die beiden beschwerten sich bei Stuhlschiedsrichterin Morgane Lara, die wiederum die Zuschauerin aufforderte, die Fahne verschwinden zu lassen. Nachdem dies nicht geschah, wurde die Zuschauerin (übrigens eine US-amerikanische Staatsbürgerin mit usbekischen Wurzeln) von der Anlage geleitet. Offizielle Begründung: Die Fahne hätte die vorgeschriebenen Höchstmaße überschritten.

Während in Wimbledon die russischen und belarussischen SpielerInnen aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine ausgeschlossen wurden, dürfen Medvedev, Sabalenka und Co. in den USA und Kanada an der Turnieren teilnehmen. So auch an den US Open, die am 29. August mit den Spielen des Hauptfeldes beginnen.

Es wird nun interessant zu beobachte sein, ob auf den Tribünen Fahnen geschwenkt werden. Und wenn ja: in welcher Größe. Alexandr Dolgopolov, mittlerweile nicht mehr auf der ATP-Tour aktiv, hat jedenfalls die Fans aufgefordert, Unterstützung für die Ukraine zu zeigen.