Nach Aus in Doha: Andy Murray verliert wichtige Punkte

Nachdem Andy Murray in Doha im Marathonmatch gegen Jakub Mensik unterlag, verliert der Brite zur nächsten Woche wichtige Punkte und Plätze in der Weltrangliste.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 10:35 Uhr

© Getty Images Andy Murray hat durch das Aus in Doha wichtige Punkte im Ranking verloren.

Andy Murray hatte durchaus gute Erinnerungen an seine letzte Teilnahme in Doha, Im vergangenen Jahr erreichte der ehemalige Weltranglistenerste das Endspiel in der katarischen Hauptstadt. Dort unterlag 36-Jährige dann Daniil Medvedev in zwei Sätzen. 150 Punkte gab es beim 250er-Turnier für die Weltrangliste zur Belohnung.

Diese Punkte gehen nun verloren. Durch das Zweitrundenaus am Mittwoch verliert Andy Murray zur nächsten Woche 125 Zähler und wird von aktuell Rang 50 ab kommenden Montag zwischen den Plätzen 65 bis 70 zu finden sein.

Andy Murray wäre neuem Ranking in Dubai nicht dabei

Eine nicht ganz unwichtige Region im ATP-Ranking, schaut man zum Beispiel auf die Meldeliste des 500er-ATP-Turniers in Dubai, bei dem Andy Murray auch selbst an den Start gehen wird. Der letzte Spieler, der es direkt in das Feld schaffte, war Pavel Kotov mit Rang 61. Die neue Platzierung des Briten würde ab jetzt als bedeuten: Glück im Nachrückverfahren oder Teilnahme an der Qualifikation.

Sonderlich viele Punkte hat Andy Murray in den kommenden Wochen nicht zu verteidigen. Erst ab Mai werden die Vorjahresergebnisse wieder relevant, u.a. der Challenger Sieg von Aix-en-Provence, der 175 Punkt einbrachte.

Die Aktuelle Punkteübersicht von Andy Murray