Nach Aus in Seoul: Gegnerin Ruse stärkt Eva Lys den Rücken

Eva Lys hat nach dem nächsten frühen Turnier-Aus und Kritik in den Sozialen Medien Unterstützung von ihrer letzten Gegnerin Gabriela Ruse erhalten.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.09.2026, 18:55 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf

Sie sei enttäuscht über die "vielen negativen Kommentare" über eine ihrer "besten Freundinnen auf der Tour", schrieb Ruse, die Lys in der ersten Runde des WTA-Turniers in Seoul deutlich mit 6:1, 6:2 besiegt hatte, bei Instagram.

Unter einem Beitrag der Rumänin hatten einige Nutzer insbesondere Lys kritisiert. Die 24 Jahre alte Hamburgerin, die auf Social Media selbst sehr aktiv ist, erlebt sportlich ein schwieriges Jahr und ist nur noch die Nummer 100 der Welt. Ruse stärkte ihr mit deutlichen Worten den Rücken.

Ruse fordert Respekt für Eva Lys

"Bevor du eine Profisportlerin vor dem Bildschirm verurteilst, solltest du daran denken, dass du das Ergebnis jahrelanger Arbeit und jahrelanger Opfer, Disziplin, Verletzungen, Druck, Einsamkeit und unzähliger Stunden siehst, die niemand mitbekommt", schrieb Ruse an die Internet-Kritiker gerichtet.

Lys, die als Weltranglisten-39. in das Jahr gestartet war, habe sich "ihren Platz auf diesem Court verdient. Sie verdient Respekt, unabhängig vom Ergebnis eines Matches." Ruse veröffentlichte dazu ein Bild, das die beiden Spielerinnen bei einer Umarmung am Netz zeigt.

Lys hatte in der Vergangenheit häufiger Hasskommentare öffentlich gemacht und von Bedrohungen und Sexismus sowohl online als auch im "realen Raum" berichtet.