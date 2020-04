Nach Bresnik-Aussagen: Dominic Thiem "schwer enttäuscht"

Die Reaktion von Dominic Thiem auf die Anwürfe von Ex-Coach Günter Bresnik ließ nicht lange auf sich warten. Er fühle sich „öffentlich schlecht gemacht“ und wirft Bresnik Größenwahn vor.

von APA/ServusTV

zuletzt bearbeitet: 01.04.2020, 18:12 Uhr

© GEPA Pictures Im Moment keine Gesprächsbasis - Dominic Thiem und Günter Bresnik

„Schwer enttäuscht“ hat sich Dominic Thiem am Mittwoch nach den jüngsten Äußerungen seines Ex-Coachs Günter Bresnik gezeigt. „Es ist bedauerlich, dass sich Günter Bresnik aus welchen Gründen immer dazu hinreißen lässt, meine Familie und mich in der Öffentlichkeit schlecht zu machen, nachdem wir so viele Jahre erfolgreich miteinander gearbeitet haben“, erklärte Thiem.

Bresnik hatte zu Wochenbeginn zu der vor knapp einem Jahr beendeten Zusammenarbeit mit Thiem erklärt, es gebe „Dinge, die ich halt gar nicht verstehe. Ehrlichkeit, Loyalität, Werte – da ist nicht viel davon eingehalten worden“. Er habe „eigentlich kein Problem damit. Außer dass man sich vielleicht darüber ärgert, dass man sich täuschen hat lassen. Wenn ich jemandem alles zu verdanken habe, dann kann ich so nicht mit ihm umgehen. Wolfgang (Thiem) wäre ein Club-Trainer in Seebenstein und Dominic wäre ein Future-Spieler.“

Thiem will Äußerungen „nicht unkommentiert lassen“

Diese Äußerungen „will und kann ich nicht unkommentiert stehen lassen“, reagierte Dominic Thiem in einer ausführlichen Stellungnahme. „Wenn Bresnik jenen Respekt vermisst, den er verdient hätte, nachdem ich ihm alles zu verdanken habe, und allen Ernstes meint, ohne ihn wäre mein Vater ein Club-Trainer in Seebenstein und ich ein Future-Spieler – dann stellt sich für mich die Frage, ob er einem gewissen Größenwahn unterliegt.“

„Und er es nicht umgekehrt an jeglichem Respekt meiner Person und meinem Vater gegenüber fehlen lässt“, gab die aktuelle Nummer 3 der Tennis-Weltrangliste zu bedenken. Er habe sich „keineswegs grundlos“ von Bresnik als Trainer und Manager getrennt. „Die Gründe dafür sind Günter Bresnik bekannt. Und ich will diese – zumindest derzeit – nicht öffentlich machen“, so Thiem.

Bresniks Feststellungen wären „aus meiner Sicht mehr als entbehrlich“ und würden sich von selbst richten“, hielt Dominic Thiem fest. Ungeachtet dessen wünsche er „Günter Bresnik für die Zukunft alles Gute“.