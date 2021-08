Nach Federer, Djokovic und Thiem: Auch Rafael Nadal fehlt in Cincinnati

An der Spitze der Weltrangliste ist es für das ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati zu einer weiteren schmerzhaften Absage gekommen. Auch der Spanier Rafael Nadal wird aufgrund einer Verletzung am linken Fuß in Ohio fehlen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.08.2021, 20:22 Uhr

Rafael Nadal wird 2021 auch in Cincinnati fehlen

Rafael Nadal hat es nach seinem überraschend umkämpften Auftaktsieg beim ATP-500-Event von Washington bereits anklingen lassen: Körperlich topfit ist der Spanier keineswegs in die USA gereist, vielmehr galt das frühe Antreten in der Hauptstadt einer ersten Standortbestimmung. Diese dürfte nun deutlich negativer ausgefallen sein, als man das im Lager des Spaniers hätte erwarten können.

Bereits beim ATP-Masters-1000-Event von Toronto musste der Iberer wenige Stunden vor seinem Erstrundenmatch zurückziehen, nun wurde bekannt, dass Nadal auch das letzte Turnier vor den US Open - das Masters-1000-Event von Cincinnati - aufgrund einer Verletzung am linken Fuß verpassen wird. Damit reist der 20-fache Grand-Slam-Champion mit gerade einmal zwei Spielen auf dem amerikanischen Kontinent in den Beinen zum letzten Grand Slam des Jahres.

Erstmals seit 2001 "Big Three" komplett abwesend

Ähnlich wenig Spielpraxis wird dort auch der große Titelfavorit Novak Djokovic im Rücken haben. Der Serbe gab wenige Tage vor Nadal bekannt, die beiden Masters-Events in Nordamerika zu verpassen, um vor den US Open bestmöglich zu regenerieren. Neben Djokovic und Nadal werden auch Roger Federer und Dominic Thiem bei diesen beiden Highlights fehlen, beim Schweizer und beim Österreicher wackelt jedoch auch das Antreten bei den US Open.

Durch die Abwesenheit von Djokovic, Nadal und Federer kommt es bei den Western & Southern Open indes zu einem Kuriosum: Erstmals seit 2001 wird in diesem Jahr nämlich kein Vertreter der "Big Three" an den Start gehen, vielmehr wird nach Toronto auch in Ohio Daniil Medvedev das Feld anführen. Im Vorjahr triumphierte Novak Djokovic beim aufgrund von COVID-19 nach New York City verlegten Masters-Event. Der Branchenprimus besiegte im Endspiel Milos Raonic. Der übrigens 2021 ebenso fehlen wird.