Nach Kerber startet auch Julia Görges bei den Bad Homburg Open

Neben der zweifachen Wimbledonsiegerin Angelique Kerber geht auch Julia Görges bei der Premiere in Bad Homburg (21. bis 27. Juni 2020) an den Start.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 02.03.2020, 13:03 Uhr

© Bad Homburg Open/Paul Zimmer/Getty Images Angelique Kerber, Julia Görges

"Ich freue mich sehr darauf, im Juni bei den Bad Homburg Open auf heimischem Boden anzutreten", sagte die Weltranglisten-38. "Deutschland hat in diesem Jahr zwei neue Rasenplatzveranstaltungen erhalten. Und es gibt keinen besseren Ort, sich auf die Rasensaison vorzubereiten als dort, wo man sich zu Hause fühlt."

Görges zeigte sich fasziniert von der Historie um das mit 275.000 US-Dollar dotierte WTA-Turnier. "Die Geschichte von Bad Homburg und des TC Bad Homburg ist erstaunlich und trägt mit der langen Tradition zur Authentizität des Turniers bei.

Görges ist neben Kerber eine große Rasenliebhaberin, 2018 stand sie in Wimbledon im Halbfinale und erreichte im Spätsommer mit Platz 9 im WTA-Ranking ihre bislang beste Platzierung.

Erster Tennisplatz Europas in Bad Homburg

Stichwort Geschichte - hierunter steht auch das Motto des neuen Turniers. "Tennis is coming home", so heißt es - 1874 nämlich wurde im Kurpark der erste Tennisplatz in Europa errichtet. Der Tennisclub Bad Homburg wurde zwei Jahre später gegründet, er ist der älteste Tennisclub des Kontinents.

Seit Ende des vergangenen Jahres entstehen mit britischer Expertise aus Wimbledon drei Turniercourts auf der Anlage des TC Bad Homburg, außerdem drei Trainingsplätze bei der Homburger TG. Die Grassamen sind mit jenen aus Wimbledon identisch.

Karten für das Turnier sind über www.badhomburg-open.de erhältlich.