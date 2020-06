Nach Medienberichten: US Open werden wohl stattfinden

Wenn man US-amerikanischen Medienberichten trauen darf, dann werden die US Open am geplanten Termin mit Beginn 31. August 2020 stattfinden. Es fehle nur noch die Zustimmung der Behörden, berichtet die Agentur Reuters.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2020, 19:11 Uhr

© GEPA Pictures Keine Fans, aber ein Grand-Slam-Turnier - so soll es Ende August hier aussehen

Das Forbes Magazin wird im Bericht von Reuters dahingehend zitiert, wonach die Spielergewerkschaften ATP und WTA den Plänen der USTA zustimmen würden. Der Plan könnte eine vierwöchige Turnierserie vorsehen, beginnend in Washington (nur ATP), gefolgt von Cincinnati und eben den US Open. Es stünde lediglich noch der positive Bescheid der lokalen und staatlichen Gesundheitsbehörden aus.

"Wir folgen jedem Schritt in im Neustart-Prozess in der großen Hoffnung, dass wir bald bekanntgeben können, dass die US Open 2020 zum regulären Termin stattfinden werden", sagte Chris Widmaier, Sprecher des veranstaltenden Verbands, gegenüber ESPN. "Wir hoffen, dass wir schon bald eine Statement abgeben können."

Das Vorhaben der USTA, die Spieler mehrere Wochen lang in einem Hotel in der Nähe des JFK-Flughafens unterzubringen, muss damit nicht vom Tisch sein. nach wie vor gilt New York City ja als einer der COVID-19-Hotspots in den USA.

Die vor wenigen Tagen bekannt gewordenen Pläne waren beim Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, bei Titelverteidiger Rafael Nadal oder auch bei der zweimaligen Major-Siegerin Simona Halep nicht auf Zustimmung gestoßen.