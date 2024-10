Nach Peking-Triumph – Alcaraz erleichtert: „Waren schwierige Momente“

Nach seinem spektakulären Sieg im Finale von Peking offenbarte Carlos Alcaraz, dass sie letzten Wochen, und vor allem die Kritik an ihm, nicht spurlos an ihm vorüber gegangen sind.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2024, 20:04 Uhr

© Getty Images

Carlos Alcaraz gilt gemeinhin als der Spieler, der immer lacht. Den keine noch enge Situation auf dem Platz das Lachen aus dem Gesicht vertreiben kann. Doch nach seinem beeindruckenden Dreisatz-Triumph gegen Jannik Sinner offenbarte der Spanier nicht spurlos an ihm vorbei gegangen. Verletzungen und unerwartete Niederlagen sind in dieser Saison immer wieder zu teilweise grandiosen Auftritten dazu gekommen.

Großes Lob Richtung Jannik Sinner

In Peking saget Alcaraz nach dem Match: „Ich danke meiner Familie und meinem Team. Du reist mit mir und unterstützt mich jeden Tag. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die harte Arbeit, die Sie auch in schwierigen Momenten für mich leisten. Es waren harte Monate, aber die geleistete Arbeit trägt Früchte und ich freue mich, Sie wieder glücklich gemacht zu haben.

Dabei versäumte es der Sieger jedoch nicht, auch sehr freundliche Worte an den unterlegenen Weltranglisten-Ersten zu richten: „Ich möchte damit beginnen, über Jannik zu sprechen. Jannik, was kann ich dir sagen? Die Kraft, die du gerade hast, ist unglaublich. Du hast alle Ergebnisse verdient, die du dieses Jahr erzielst. Mit deinem Team gibst du dein Bestes, indem du hart arbeitest.“ Sie sind wirklich bescheiden und können dadurch in Ihrer Karriere so viele Erfolge erzielen. Ich möchte Ihnen und Ihrem Team wirklich zu Ihrer großartigen Arbeit und dem unglaublichen Tennis gratulieren, das Sie alle haben Dich als Spieler sehr und noch mehr als Person.“